У Путина прокомментировали победу Зеленского на выборах

"В Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более, этот выбор абсолютно очевиден", отметил пресс-секретарь Путина.

В Кремле заявили, что говорить о совместной работе президента РФ Владимира Путина и лидирующего на выборах президента Украины Владимира Зеленского преждевременно.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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"Что касается выборов в Украине. Пока преждевременно говорить о поздравлении президента Путина господину Зеленскому, а также возможности совместно работать. Судить можно будет только по конкретным делам. При этом в Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более, этот выбор абсолютно очевиден", - подчеркнул Песков.

По его словам, "легитимность выборов в целом была поставлена под вопрос", поскольку не было возможности голосовать гражданам Украины, проживающим в России.

Песков также отметил, что Путин не смотрел в прямом эфире дебаты кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" 19 апреля, хотя ему передали соответствующую видеозапись. "Я не знаю, успел ли он посмотреть эту запись или нет", - сказал пресс-секретарь.