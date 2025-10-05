Львовян призывают не выходить на улицы и дождаться отбоя воздушной тревоги.

Российские оккупанты в ночь на 5 октября нанесли массированный удар по Львову. Сейчас мэр города Андрей Садовый просит местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах, поскольку воздушная тревога продолжается.

По его словам, из-за обстрелов часть Львова осталась без света, а именно такие районы, как Рясное и Левандовка.

Также чиновник сообщил, что в результате массированной вражеской атаки общественный транспорт в городе пока не выезжает на маршруты.

"Прошу жителей оставаться в безопасности! Сейчас выезд на улицы опасен!", - предупредил он.

Садовый добавил, что пока нет подтвержденной информации об опасных выбросах во Львове, но лучше закрыть окна и оставаться в безопасном месте.

"После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно предохранить себя от возможных вредных испарений и дыма. После завершения тревоги не спешите выходить на улицу. Соответствующие службы уже работают. Не паникуйте. Все будет хорошо. Берегите себя и близких!", - подчеркнул городской голова.

Как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, сейчас еще одна группа беспилотников летит на Львов.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты ночью массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Под ударом оказались Львов, Черкасский район, Запорожье, Ивано-Франковск и другие города.

Также стало известно, что из-за вражеского удара Польша поднимала в воздух истребители.

"Польские и союзные самолеты интенсивно действуют в нашем воздушном пространстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли высокого уровня готовности", - отметили в Оперативном командовании.

