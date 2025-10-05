Во многих регионах работает ППО.

Российские оккупационные войска терроризируют Украину ударными дронами. Кроме того, в небе находятся стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Новость обновляется...

Обновлено 03:44: Атака окупантов по Запорожье забрала жизнь человека. По информации Ивана Федорова, погибла женщина.

Видео дня

Обновлено 03:42: В Запорожье уже четверо пострадавших в результате атаки оккупантов. Среди них – 16-летняя девушка, сообщает глава ОВА. По его словам, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Из-за российской атаки во многих регионах Украины работала противовоздушная оборона. По Запорожью враг бил не только дронами, но и управляемыми авиабомбами.

"Комбинированная атака на Запорожье. Враг нанес не менее 10 ударов шахедами и управляемыми авиабомбами: в некоторых районах перебои со светом и водой", – писал глава Запорожской ОВА Иван Федрров в своем телеграмм-канале.

Сообщалось о пожаре на одном из предприятий города. По состоянию на 03:12, по предварительным данным, было известно о двух раненых людях.

"Известно о попаданиях в жилые дома и пожарах", – добавил Федоров.

Атаки РФ по Украине

4 октября 2025 года российские оккупационные войска по двум пассажирским поездам в Шостке Сумской области. В результате атаки погиб мужчина, ему был 71 год.

Кроме того, сообщалось о десятках травмированных, среди которых дети. Некоторые пострадавшие находятся в реанимации.

Начальник Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров также заявил, что из-за российских обстрелов в Шостке и районе тысячи людей остались без электро- и газоснабжения.

Вас также могут заинтересовать новости: