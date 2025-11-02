В компании убеждены, что эта программа поможет разгрузить пиковые периоды и снизить ажиотаж на билеты.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября объявил о программе "Зимней поддержки" украинцев, которая, в частности, включает бесплатные путешествия по железной дороге на 3 тысячи километров. В "Укрзализныце" прокомментировали эту инициативу и объяснили, почему выбрали именно такую цифру.

"Рассказываем сразу, почему именно 3,000 км: это равно путешествию туда-обратно самым длинным на сегодня рейсом по Украине! Мы хотим, чтобы доступно открыть нашу страну мог каждый, даже если это путешествие из одного края нашей страны в другой", - пояснили в УЗ.

В УЗ сообщили, что все детали программы будут обнародованы в ближайшее время.

Также в компании убеждены, что эта программа поможет разгрузить пиковые периоды и снизить ажиотаж на билеты.

"Она будет стимулировать путешествия в непиковые периоды", - отметили в УЗ.

С середины лета наблюдается всплеск российских атак на железную дорогу. По словам вице-премьер-министра по восстановлению и развитию Алексея Кулебы, только с августа было совершено 300 атак на железнодорожную инфраструктуру, что составляет около 10 атак в неделю.

Изменился и подход оккупантов. Имея на вооружении довольно точные дроны Shahed, они начали выбирать мишенью отдельные локомотивы. Поезда особенно уязвимы к новой технологии, поскольку они относительно медленные и движутся по предсказуемым маршрутам.

