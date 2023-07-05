В компании находят и возвращают владельцам 68% вещей, забытых в поездах во время путешествия.

За первое полугодие этого года пассажиры 4 тыс. 880 раз обращались в контактный центр "Укрзализныци" с просьбами найти утерянные вещи.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале, работники "Укрзализныци" находят и возвращают владельцам 68% вещей, забытых в поездах во время путешествия. В компании отметили, что "самые любимые" случаи – это забытые номерные знаки для автомобиля, церковный головной убор, детский горшок, медицинский корсет, конная амуниция, капы для зубов, аппарат для выращивания семян и черный подрясник с пачкой чипсов со сметаной и зеленью.

Однако чаще всего пассажиры забывают в поездах менее экзотические вещи: кошельки, телефоны, зарядные устройства, ноутбуки, документы, часы, украшения всех цветов и размеров, и ключи.

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В УЗ подчеркнули, что в случае, если человек потерял в поезде важную вещь, то необходимо описать ее в форме или обратиться в контакт-центр "Укрзализныци" по номеру 0 800 503 111. Также можно оставить сообщение через форму обратной связи в приложении, и написать компании в мессенджерах и соц. сетях.

Нововведения "Укрзализныци" во время войны

18 апреля 2023 года "Укрзализныця" обновила правила возврата денег за билеты.

26 июля стало известно о том, что "Укрзализныця" закроет около 70 станций.

27 июля стало известно о том, что "Укрзализныця" назначает дополнительный поезд по самому популярному внутреннему маршруту.

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