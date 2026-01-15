Комендантский час не отменяется: в правительстве объяснили нововведения

Речь идет, в частности, о возможности безопасно добраться до пунктов несокрушимости - по аналогии с доступом к укрытиям.

Режим комендантского часа в ночное время не отменяется и не пересматривается, но в случае длительных отключений тепла или электроэнергии возможны некоторые послабления. Об этом в своем Telegram-канале написал Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины.

Он отметил, что принял участие в первом заседании штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве. "Сфокусировались на первоочередных решениях: ускорении восстановительных работ, формировании резервов оборудования и координации с международными партнерами. В таких условиях критически важны четкое взаимодействие всех служб и единый план действий", - написал Кулеба.

Отдельный блок - это вопрос усиления защиты энергетической инфраструктуры. Вместе с Агентством восстановления на определенных объектах выполняется согласованный план мероприятий.

Комендантский час

Кулеба отметил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского отдельно они рассмотрели вопрос комендантского часа и работы Пунктов несокрушимости.

"Подчеркиваю: режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается. В то же время в случае длительных отключений тепла или электроэнергии государство должно действовать гибко, не нарушая решений по безопасности", - подчеркнул вице-премьер.

Он пояснил, что речь идет о возможных временных и точечных исключениях, которые позволят: обеспечить бесперебойную работу объектов критического жизнеобеспечения; дать людям возможность безопасно добраться до пунктов несокрушимости - по аналогии с доступом к укрытиям; обеспечить работу учреждений, которые официально выполняют функцию пунктов несокрушимости.

Такие решения могут приниматься исключительно при участии военного командования и Советов обороны, и только там, где это позволяет ситуация с безопасностью. "Никаких самовольных решений на местах быть не может", - подчеркнул Кулеба.

Пункты несокрушимости

Параллельно, добавил он, усиливается работа пунктов несокрушимости. Продолжается общенациональный аудит - уже проверено более 10 тысяч пунктов, часть из них доукомплектовывается.

"Готовим обновленную модель с акцентом на опорные пункты несокрушимости: круглосуточная работа, резервное питание, стабильная связь, вода и базовые условия для длительного пребывания людей, в частности маломобильных", - рассказал чиновник.

Кроме того, отдельно прорабатываются механизмы поддержки пунктов несокрушимости на базе частных объектов, в частности, компенсация расходов на резервное питание и топливо. "Уже имеем положительный опыт в Харькове и Одессе. В этом направлении усиливаем сотрудничество с бизнесом", - отметил Кулеба.

Зеленский инициировал изменения в отношении комендантского часа

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что поручил правительству подготовить пересмотр правил относительно комендантского часа на время чрезвычайно холодной погоды.

Он отметил, что у людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса - возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме.

Зеленский также сообщил, что на время чрезвычайной ситуации в энергетике можно отменить комендантский час для некоторых городов и общин.

