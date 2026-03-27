Один из крупнейших портовых операторов мира DP World и российская госкорпорация "Росатом" создадут совместное предприятие по логистике. Москва получит 51% в новосозданном предприятии. Об этом сообщает российский"Интерфакс".

"DP World – владелец около 40% контейнерных портов по всему миру, и в рамках создания совместной компании "Росатом" получит к ним доступ. DP World также обеспечит увеличение грузовой базы, в том числе для Северного морского пути", – говорится в заявлении представителя "Росатома".

В сделке участвуют дочерние компании "Росатома" и DP World – ООО "Глобальная логистика" и DP World Russia FZE соответственно – а также "Дальневосточное морское пароходство" российской транспортной группы FESCO, 92,5% акций которого принадлежит "Росатому".

У госкорпорации и DP World уже есть созданное в 2023 году совместное предприятие ООО "Международная контейнерная логистика", контроль над которым также на 51% принадлежит россиянам.

"Росатом" в 2018 году получил функции оператора по развитию инфраструктуры Северного морского пути, в частности атомного ледокольного флота. Этот путь – самый короткий судоходный маршрут между Европой и Азией вдоль северного побережья России.

Глобальный портовый оператор DP World принадлежит правительству ОАЭ. Под управлением группы находится более 60 портовых терминалов. Компания управляет крупнейшими портами, терминалами, индустриальными парками, логистическими и экономическими центрами совокупной пропускной способностью более 90 млн TEU (условных единиц измерения вместимости).

В 2020 году DP World приобрел 51% контейнерного терминала ТИС в порту "Южный" под Одессой. В марте 2026 года компания продала свою долю и вышла с украинского рынка.

"Росатом" значительно активизировался на текущей неделе – это уже вторая сделка о создании совместных предприятий с иностранными компаниями. Предыдущая касалась разработки бразильских месторождений, добычи и переработки критически важных полезных ископаемых.

Подобная активизация подкреплена и с финансовой стороны. Россия начала зарабатывать вдвое больше нефтедолларов с началом иранской авантюры президента США Трампа. Сейчас ее марка Urals продается с наценкой в 4 доллара к мировым ценам на нефть.

