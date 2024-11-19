Над разработкой этого проекта работали почти семь лет.

Австралийская национальная авиакомпания Qantas работает над созданием самого длинного в мире перелета, который будет длиться более 19 часов.

Как пишет The Independent, у компании появится беспосадочный рейс из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Для перелетов будут использовать авиалайнеры Airbus A350, которые должны поступить к середине 2026 года. Руководство Qantas ожидает, что это позволит оставить в прошлом "тиранию расстояния".

Известно, что самолеты смогут перевозить около 238 пассажиров. Владельцы билетов первого класса будут получать сверхширокую стационарную кровать, кресло с раскладным механизмом, личный шкаф, 32-дюймовый телевизор и обеденный/рабочий стол на двоих.

Видео дня

Qantas будет искать способы минимизировать джетлаг (десинхронизация биологических ритмов из-за быстрого пересечения нескольких часовых поясов). Компания рассмотрит возможность имитации разного времени суток на борту, а также внедрения "зоны благополучия" с проекциями облаков, лунного света и отражений на воде.

Самые длинные авиаперелеты

Сейчас самый длинный в мире беспосадочный коммерческий рейс выполняют самолеты Сингапурских авиалиний (Сингапур - Нью-Йорк). Он длится от 18 до 19 часов.

В Qantas рассказали, что сейчас их дальнемагистральные рейсы из города Перт в Европу занимают около 17 часов.

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