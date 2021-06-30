Новым руководителем "Укрзализныци" может стать Александр Завгородний, который уже возглавлял компанию в статусе исполняющего обязанности в 2015-2016 годах. Такое назначение может привести к проблемам для "УЗ", поскольку Завгородний во время пребывания на посту отметился участием в ряде коррупционных скандалов, говорится в материале "Delo.ua".

Как пояснили СМИ, Завгородний был назначен председателем "УЗ" по протекции министра инфраструктуры Андрея Пивоварского в правительстве Арсения Яценюка без проведения конкурса и согласования с Кабмином.

Параллельно железнодорожник занимался коммерческой деятельностью: на членов его семьи зарегистрировано сразу несколько компаний, занимающихся инфраструктурой. Еще в период пребывания Завгороднего в должности главного инженера и первого заместителя начальника Приднепровской железной дороги связанные с ним компании часто оказывались победителями тендеров на создание объектов железнодорожной инфраструктуры.

После получения Завгородним должности руководителя "УЗ" эксперты указали на коррупциогенные риски из-за тесной связи железнодорожника с компаниями его семьи.

"В апреле 2016 года вышло новое журналистское расследование, в котором утверждалось, что после того, как уже экс-руководитель "УЗ" Александр Завгородний завершил управлять компанией, фирма его брата осталась виновата "Укрзализныци" около миллиона гривен. "А. С. Инжиниринг Групп" семьи Завгороднего задолжала "Одесской железной дороге" почти миллион гривен за пользование вагонами и хранение груза", - рассказало СМИ.

Тогда же нардепы опубликовали обращение к руководству страны по поводу коррупционных действий главы "УЗ": "речь шла о масштабных злоупотреблениях и. о. председателя правления "Укрзализныци", в частности, сотрудничество железной дороги с компаниями и банками, связанными с семьей Виктора Януковича".

В СМИ также напомнили о противодействии Завгороднего борьбе с контрабандой: он был категорически против навигационной системы контроля за движением поездов, которая бы позволила решить эту проблему.

Назначение Завгороднего на пост руководителя "УЗ" СМИ объясняет влиянием "смотрящих" по отрасли, которые поставили перед железнодорожником задачу обеспечить работу компании в интересах "правильного" олигарха, максимально сократить пассажирские перевозки и довести парк локомотивов до состояния полной непригодности.

"Очевидно, что нынешняя власть на километр к государственным должностям не должна подпускать столь токсичного персонажа времен Порошенко с длиннющим коррупционным шлейфом", - констатировало СМИ.

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Автор: Иван Бойко