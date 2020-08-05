В Киеве наблюдаются серьезные пробки (карта)

Пробки в Киеве ни для кого не является сюрпризом. Мы собрали несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Киев регулярно страдает от перегруженности основных магистралей - водители и пассажиры длительное время проводят в пробках. Наиболее сложная ситуация на дорогах складывается во время утреннего и вечернего часа пик - так называемой рабочей перевозки. УНИАН предлагает вам ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах 5 августа.

Данные взяты с сервиса Google Maps.

Пробки в Киеве - ситуация на мостах

Заторы наблюдаются на Гаванском мосту в направлении на Набережную. На Южном мосту несколько затруднено движение.

На других переправах ситуация с трафиком нормальная.

Ситуация на дорогах Киева

Заторы наблюдаются на Набережном шоссе - в районе станции метро "Днепр" в направлении в центр и в районе пешеходного моста в направлении на Подол.

Серьезные пробки - на развязке возле моста Патона на Правом берегу. Один огромный затор - на Лаврской в ​​направлении с Киево-Печерской Лавры.

На проспекте Степана Бандеры - большая пробка в направлении на Петровку, что вызвано ремонтными роботами. Также на проспекте Бандеры - пробка в обратном направлении в районе завода "Маяк".

Заторы наблюдаются на бульваре Дружбы народов в районе станции метро "Дружбы народов" и возле развязки перед мостом Патона.

На бульваре Леси Украинки - пробка в направлении Бессарабку. Также пробка сформировалась на бульваре Шевченко в районе станции метро "Университет" в направлении на Бессарабку.

На проспекте Лобановского пробки есть в обоих направлениях на участке от Севастопольской площади до поворота на Луганскую. На Голосеевском проспекте - пробки по направлению на Демеевку в районе станции метро "Выставочный центр".

На других участках киевских дорог по состоянию на 11:15 пробки незначительны или отсутствуют.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки . Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинуть город либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинуть город либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки . Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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