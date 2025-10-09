Ранее назначенный ночной домашний арест заменили личным обязательством.

Обвиняемым в нападении на экс-военного нардепу Николаю Тищенко и бывшему полицейскому Богдану Писаренко изменили меры пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство сроком на два месяца. Такое решение принял Шевченковский райсуд Днепра сегодня, 9 октября, сообщает Суспільне.

Обвиняемые присоединились к судебному заседанию в режиме онлайн.

В октябре началось заседание по делу нардепа Николая Тищенко и экс-полицейского Богдана Писаренко. Их обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Минобороны Дмитрия Мазохи.

Видео дня

Следующее заседание по этому делу назначено на 10 ноября.

Детали инцидента

Как сообщал УНИАН, в мае суд изменил нардепу Тищенко меру пресечения, назначив вместо круглосуточного домашнего ареста ночной домашний арест (с 21:00 до 06:00).

Тищенко и Писаренко обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Минобороны Дмитрия Мазохи.

Согласно материалам дела, 20 июня 2024 года в Днепре произошел конфликт с участием нардепа Тищенко и бывшего военного. Группа лиц по указанию Тищенко противоправно лишили свободы 33-летнего Мазоху, который находился на улице с маленьким ребенком. Тищенко в соответствии с ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины обвиняется в незаконном лишении свободы потерпевшего.

В соцсетях было распространено видео, на котором люди в одежде цвета хаки и балаклавах задерживают мужчину в штатском. По данным полиции, мужчину в штатском удерживали и нанесли ему телесные повреждения. Кроме того, появилось видео с началом конфликта, на котором присутствовал Тищенко.

В то же время Тищенко обвинил 33-летнего бывшего военного, который находился на улице с маленьким ребенком, в попытке "защитить местную ботоферму".

25 июня 2024 г. Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса генерального прокурора и применил в отношении Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, за исключением необходимости получения медицинской помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: