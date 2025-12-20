Российские захватчики разрушили мост возле населенного пункта Маяки, отметил спикер Госпогранслужбы.

Пункты пропуска на юге Одесской области не закрыты и продолжают функционировать. Там осуществляют оформление как граждан, так и транспорта.

Однако есть определенные ограничения, связанные с уничтожением оккупантами моста вблизи населенного пункта Маяки. Об этом в эфире телеканала "Мы – Украина" рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Из-за уничтожения моста затруднено движение как со стороны Одессы к государственной границе, так и в обратном направлении. Доехать в Одессу через пункты пропуска на юге области практически невозможно.

В ГПСУ рекомендуют украинцам выбирать альтернативные направления:

"Это могут быть пункты пропуска на границе с Молдовой в Винницкой области или в Черновицкой – в частности, пункты пропуска "Могилев-Подольский", "Мамалыга" и "Сокиряны"".

Атаки РФ по мостам в Одесской области

18 декабря российские террористы ударили по мосту вблизи населенного пункта Маяки Одесской области. Тогда из-за атаки РФ погибла женщина, пострадали трое ее детей.

Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов отмечал, что оккупанты пытаются "разрезать" транспортные коммуникации между юго-западной частью региона и остальной частью Украины. Он отметил, что 14 декабря враг также атаковал железнодорожно-автомобильный мост в поселке Затока почти 40 "Шахедами", из которых около двух десятков попали в цель.

