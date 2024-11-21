Поезда по обновленным маршрутам начнут курсировать уже с 15 декабря.

Государственная "Укрзализныця" сегодня, 21 ноября, представила новые графики и маршруты поездов во внутреннем сообщении и за границу. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский на презентации графиков и маршрутов компании на 2025 год.

В частности, по новому графику движения с 15 декабря начнет курсировать поезд №9/10 из Киева в крупный железнодорожный и авиационный хаб Будапешта. Поезд будет отправляться из Киева ежедневно в 10:16 и прибывать в Будапешт в 06:00. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:40 и прибывать в столицу Украины в 19:11. Цена билета в купейный вагон составит около 3 тысяч гривен.

"Назначению этого рейса предшествовало много дипломатической работы, чтобы именно широкие вагоны - привычные для украинцев купе и СВ - в количестве не менее восьми на рейс смогли доставить украинцев из и в столицу Венгрии. Именно здесь находится аэропорт имени Ференца Листа, крупнейший аэропорт региона, многие рейсы которого теперь синхронизированы с украинским поездом", - сказал Перцовский.

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Также "Укрзализныця" совместно со словацкими железнодорожниками запускает новое сообщение с Братиславой.

Железнодорожный маршрут в столицу Словакии с 15 декабря будут обеспечивать поезд №27/28 Киев - Чоп - Киев и новый поезд словацкой железной дороги №617/961 Чоп - Братислава - Чоп.

Поезд №27/28 будет отправляться из Киева ежедневно в 19:57, прибывать на станцию Чоп в 7:50, и отправляться из Чопа уже поездом словацкой железной дороги №617/961 в 09:59, с прибытием в Кошице в 13:18 и в Братиславу в 19:33.

В обратном направлении, из Братиславы, поезд словацкой железной дороги №617/961 будет отправляться в 11:27, прибывать на станцию Чоп в 21:41, где пассажиры смогут осуществить пересадку на поезд №28/27, который отправится из Чопа в 22:38 и прибудет в Киев в 10:01.

В УЗ также анонсировали назначение второй пары поездов №765/766 - 865/866 на маршруте Варшава - Рава-Русская - Львов и добавляет сообщение с Черновцами. Между Варшавой и Рава-Русской будет курсировать поезд польской железной дороги PKP Intercity; На маршруте Рава-Русская - Львов - Черновцы будет курсировать дизель-поезд украинского производства ДПКр-3. Как и в предыдущем графике, по маршруту Варшава - Рава-Русская - Львов - Коломыя будет курсировать поезд №767/768 - 867/868.

Кроме того, в новом графике движения на 2025 год уже с 15 декабря к внутренним направлениям добавится пять новых рейсов в горы и три в Харьков.

Какие поезда следует ожидать в декабре:

поезд № 33/34 Кривой Рог - Ясиня - новое дополнительное сообщение, которое существенно улучшает транспортное сообщение между Кривым Рогом, Львовом и популярными туристическими направлениями в Карпатах (Яремче, Татаров-Буковель, Ворохта и Ясиня).

поезд № 61/62 Днепр - Рахов (через день) - это новое сообщение позволит существенно увеличить предложение мест для пассажиров, путешествующих из Приднепровья во Львов и Карпаты.

поезд № 83/84 Киев - Солотвино (через день) - оптимизация имеющегося подвижного состава позволит увеличить на 50% предложение мест для поездок из Киева в Славское и Закарпатье.

поезд № 125/126-129/130 Полтава, Кременчуг - Ужгород (через день) - новый маршрут, который дополнительно соединит Полтавщину со Славском и Закарпатьем.

поезд № 145/146 Харьков - Черновцы (через день) - новое сообщение предоставит жителям Слобожанщины возможность добраться до Буковины.

поезд № 165/166 Харьков - Черкассы (через день) - новое сообщение обеспечит удобную транспортную связь для жителей Харькова, Днепра, Черкасс и ряда других станций нового маршрута.

новый региональный поезд № 823/824 Харьков - Днепр - расширит имеющиеся варианты проезда между двумя миллионниками.

Укрзализныця - последние новости

13 ноября в УЗ сообщили о временном изменении маршрута поезда №139/140 Киев - Каменец-Подольский из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры.

Ранее на Центральном железнодорожном вокзале Киева установили бронзовую мини-скульптуру "Возвращение домой", которая стала частью проекта Юлии Бевзенко "Ищи!".

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