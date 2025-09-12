Авиакомпания Vueling добавит почти 1,5 миллиона мест взамен отмененных конкурентами.

На обострившегося конфликта Ryanair с испанским государственным оператором аэропортов Aena крупнейший бюджетный перевозчик страны Vueling объявил о значительном расширении своего зимнего расписания в Испании.

Как сообщает The Olive Press, в частности, перевозчик добавил 1,5 миллиона мест в аэропорты Сантьяго-де-Компостела и Тенерифе-Норте, откуда решил уйти ирландский лоукостер, что вызвало опасения о возможной "туристической катастрофе" в этих регионах.

В Vueling (входит в группу IAG) заявили, что таки образом они проведут самый масштабный в своей истории зимний сезон в этих двух аэропортах, вместимостью 578 тысяч и почти 900 тысяч мест соответственно.

В частности, из Сантьяго авиакомпания начнет чаще выполнять рейсы в Барселону, Пальма-де-Майорку, Севилью, Малагу и на Канарские острова будут, а также возобновит периодичность полетов в Аликанте и Цюрих (Швейцария).

Количество мест через Тенерифе-Северный увеличится на 11%, также будут запущены 25 новых еженедельных рейсов. В частности, будет расширена полетная программа в Барселону, Севилью, Малагу, Аликанте и Валенсию, а также в Бильбао, Гранаду, Астурию и Париж (Франция).

"Мы хотим поддерживать и укреплять сообщение с Канарскими островами и Галисией круглый год", – заявил директор по планированию маршрутов Vueling Жорди Пла.

Почему Ryanair отменяет рейсы в Испанию

Отметим, конфликт между Ryanair и контролируемым государством оператором аэропортов Aena начался несколько лет назад. Авиакомпания призывает оператора отказаться от повышение аэропортовых сборов, а тот обвиняет Ryanair в шантаже.

На время пандемии коронавирса спор притих, поскольку Aena отложила повышение тарифов. Однако когжда это все же произошло, ирландский лоукостер начал массово отменять рейсы в Испанию.

Более того, гендиректор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что готов сократить еще 1 миллион мест на рейсах в Испанию летом 2026 года.

