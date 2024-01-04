Для формирования рейтинга сравнивают показатели безопасности сотен авиакомпаний, а также учитывают более десяти критериев.

По итогам 2023 года титул самой безопасной авиакомпании мира имеет крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии Air New Zealand. Авиакомпания добилась успеха в широком спектре безопасности, никогда не упуская из виду мельчайшие детали. Об этом говорится в ежегодном рейтинге самых безопасных авиакомпаний в мире сайта Airline Ratings.

По словам главного редактора Airline Ratings Джеффри Томаса, Air New Zealand заняла первое место благодаря своей "твердой ориентации на безопасность". В первую десятку наиболее безопасных перевозчиков на начало 2024 года вошли:

новозеландский авиаперевозчик Air New Zealand;

крупнейшая авиакомпания Австралии Qantas;

австралийская бюджетная авиакомпания Virgin Australia;

национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways;

национальная авиакомпания Катара Qatar Airways;

одна из крупнейших авиакомпаний мира, базирующаяся в Дубае, Эмирейтс;

японская авиакомпания All Nippon Airways;

государственный авиаперевозчик Финляндии Finnair;

флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific Airways;

магистральная авиакомпания США Alaska Airlines.

Также безопасными считаются: SAS, Korean Air, Singapore Airlines, EVA Air, British Airways, Turkish Airlines, TAP Air Portugal, Lufthansa/Swiss Group, KLM, Japan Airlines, Hawaiian Airlines, American Airlines, Air France, Air Canada Group and United Airlines.

Видео дня

Что касается лоукостеров, то первенство досталось австралийскому Jetstar. Топ-10 самых безопасных бюджетных авиакомпаний выглядит так:

австралийский Jetstar;

британская лоукост-авиакомпания easyJet;

ирландская сверхбюджетная авиакомпания Ryanair;

венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air;

норвежский Norwegian;

Магистральная авиакомпания США Frontier;

бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Барселоне, Vueling;

международный лоукостер из Вьетнама. Vietjet;

американская бюджетная авиакомпания Southwest;

мексиканская бюджетная авиакомпания Volaris.

В двадцатку самых безопасных лоукостеров также вошли Flydubai, AirAsia Group, Cebu Pacific, Sun Country, Spirit, Westjet, JetBlue, Air Arabia, Indigo и Eurowings.

Для формирования рейтинга эксперты сравнивают показатели безопасности сотен авиакомпаний, изучая более десяти критериев, включая серьезные инциденты, недавние аварии со смертельным исходом, проверки руководящих и отраслевых органов авиации, прибыльность, инициативы по безопасности, экспертную оценку подготовки пилотов и возраст флота.

Однако оценка не включает такие вещи, как столкновения с птицами, травмы из-за турбулентности, погодные отклонения и ударі молнии, поскольку авиакомпания не контролирует такие события.

Рейтинг в авиаотрасли

Ранее УНИАН писал, что по итогам 2023 года установлены наиболее эффективные авиакомпании и аэропорты мира. Победители рейтинга установили новые стандарты операционной эффективности и пунктуальности.

С тем лучшим в мире признан Международный аэропорт Маскат в Омане. На втором и третьем месте разместились бразильский международный аэропорт Ресифи/Гуарарапис и международный аэропорт Кейптауна в Южной Африке соответственно.

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