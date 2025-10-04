В перечень попала и Львовщина.

В трех областях Украины временно отменяют ряд пригородных поездов. Не будут курсировать определенные электрички в Сумской, Черниговской и Львовской областях.

Об этом сообщает "Укрзализныця". Отмечается, что соответствующее решение было принято из соображений безопасности. Сроки не уточняются, но сказано, что указанные поезда не будут курсировать с субботы, 4 октября.

Сумская область:

поезд №967 Терещенская - Новгород-Северский,

№968 Новгород-Северский - Терещенская.

Черниговская область:

№969 Сновск - Городня,

№970 Городня - Сновск.

Львовская область:

№961/962 Самбор - Нижанковичи,

№963/964 Нижанковичи - Самбор,

№966 Старжава - Самбор,

№965 Самбор - Старжава.

В последние недели российские оккупационные войска усилили атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины. В субботу, 4 октября, россияне нанесли удар по пассажирским поездам в Сумской области.

Был атакован железнодорожный вокзал в Шосткинской общине Сумской области. Повреждены два поезда. Известно о десятках пострадавших. Среди травмированных – дети.

Сумская облпрокуратура впоследствии сообщила, что в вагоне одного из поездов, в которые попал вражеский беспилотник на железнодорожном вокзале в г. Шостка, обнаружено тело погибшего 71-летнего мужчины.

