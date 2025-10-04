В трех областях Украины временно отменяют ряд пригородных поездов. Не будут курсировать определенные электрички в Сумской, Черниговской и Львовской областях.
Об этом сообщает "Укрзализныця". Отмечается, что соответствующее решение было принято из соображений безопасности. Сроки не уточняются, но сказано, что указанные поезда не будут курсировать с субботы, 4 октября.
Сумская область:
- поезд №967 Терещенская - Новгород-Северский,
- №968 Новгород-Северский - Терещенская.
Черниговская область:
- №969 Сновск - Городня,
- №970 Городня - Сновск.
Львовская область:
- №961/962 Самбор - Нижанковичи,
- №963/964 Нижанковичи - Самбор,
- №966 Старжава - Самбор,
- №965 Самбор - Старжава.
"Укрзализныця" - другие новости
В последние недели российские оккупационные войска усилили атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины. В субботу, 4 октября, россияне нанесли удар по пассажирским поездам в Сумской области.
Был атакован железнодорожный вокзал в Шосткинской общине Сумской области. Повреждены два поезда. Известно о десятках пострадавших. Среди травмированных – дети.
Сумская облпрокуратура впоследствии сообщила, что в вагоне одного из поездов, в которые попал вражеский беспилотник на железнодорожном вокзале в г. Шостка, обнаружено тело погибшего 71-летнего мужчины.