Сенатор Грэм назвал страну, которая станет следующей целью США

Сенатор пообещал, что режим и этой страны падет, вслед за иранским.

Следующей задачей для властей США будет изменение ситуации на Кубе. Такой анонс сделал сенатор Линдси Грэм в эфире Fox News.

"Следующая на очереди Куба. Их режим падет. Их дни сочтены. Иранский режим вот-вот развалится. Капитан корабля, аятолла, мертв как камень", - заявил сенатор Грэм.

Напряжение между Кубой и США

Ранее президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за Кубы и угрожал ввести тарифы для стран, поставляющих нефть кубинскому режиму. Трамп утверждал, что кубинские власти "сотрудничают с многочисленными враждебными странами", размещая на своей территории их военные и разведывательные объекты.

8 января правительство Кубы приняло дополнительные меры безопасности после похищения американцами венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Население Кубы напугано, но есть много тех, кто надеется на свержение диктатуры и в их стране.

25 февраля кубинские пограничники открыли огонь по американскому катеру, который якобы вторгся в их территориальные воды. Как сообщили в МИД Кубы, скоростной катер под флагом США приблизился на 1 морскую милю к северо-востоку от канала Эль-Пино.

