2 марта порадует киевлян весенним теплом и солнцем

Первый весенний понедельник порадаует киевлян теплом и солнцем. Об этом сообщает Погода УНИАН.
2 марта температура в столице поднимется до +7°. Ожидается переменная облачность с периодами полного прояснения. Без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но слегка пониженное, 752 мм ртутного столба.
Погода сегодня - прогноз на 2 марта
Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +1°, днем +8°.
В Луцке будет переменная облачность, ночью +1°, днем +8°.
В Ровно сегодня переменная облачность, ночью -18°, днем +6°.
В Тернополе 2 марта ночью -1°, днем +6°, переменная облачность.
В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью -1°, днем +6°.
В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -1°, днем +8°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров показажут ночью -1°, днем будет +12°, переменная облачность.
В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью -1°, днем +6°.
В Виннице сегодня будет -1°...+7°, переменная облачность.
В Житомире в понедельник ночью -1°, днем +6°, переменная облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+6°, переменная облачность.
В Черкассах сегодня ночью -1°, днем +6°, переменная облачность.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +8°, переменная облачность.
В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -1°...+6°.
В Одессе 2 марта - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +12°.
В Херсоне в понедельник ночью будет -1°, днем +12°, переменная облачность.
В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.
В Запорожье температура ночью -1°, днем +12°, переменная облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -3°, а днем +6°, переменная облачность.
В Харькове - переменная облачность, температура ночью -3°, днем +6°.
В Днепре температура ночью будет -1°, днем +8°, переменная облачность.
В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, -1°...+12°.
В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +8°.
В Северодонецке - ясно, температура ночью -3°, днем +6°.