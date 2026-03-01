Авиасообщение по всему миру сильно нарушено из-за ситуации на Ближнем Востоке, - FT

Известно, что авиационные хабы Ближнего Востока являются важной транспортной артерией.

В воскресенье, 1 марта, авиасообщение по всему миру было сильно нарушено. Тысячи рейсов были отменены, а десятки тысяч туристов остались заблокированными на второй день хаоса, который произошел из-за атак США и Израиля на Иран. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что аэропорты в Дубае, самом загруженном терминале мира, и Дохе оставались закрытыми, а авиакомпании по всему Ближнему Востоку отменили почти все свои рейсы в воскресенье.

"В субботу и рано утром в воскресенье иранские ракеты и дроны атаковали аэропорты Дубая, Абу-Даби, Кувейта и Манами в Бахрейне, нанеся ограниченный ущерб терминалам. В результате атаки на международный аэропорт Заед в Абу-Даби один человек погиб, а семеро получили ранения", - сообщили в издании.

Воздушное пространство над Катаром, Ираном и Ираком оставалось закрытым в воскресенье, а другие дальнемагистральные самолеты полностью обходили этот регион.

В то же время авиакомпания Qatar Airways, базирующаяся в Дохе, заявила, что "возобновит полеты, как только Управление гражданской авиации Катара объявит о безопасном открытии воздушного пространства Катара".

Также авиакомпания Emirates, базирующаяся в Дубае, сообщила, что приостановила все рейсы до 15:00 по времени ОАЭ в понедельник. В сообщении говорится, что пассажиры "могут перебронировать билеты на другой рейс до места назначения в течение 20 дней с даты первоначального вылета".

Международные авиакомпании, от British Airways до Air France, отменили рейсы в этот регион в воскресенье. По данным группы Cirium, в субботу было отменено около 2000 рейсов. По ее данным, на воскресенье было запланировано около 4000 рейсов, из которых более 700 были отменены к субботе вечером", - цитирует FT.

В издании напомнили, что авиационные хабы Ближнего Востока являются важной транспортной артерией, через которую миллионы пассажиров путешествуют между Азией и Европой или Америкой, используя эти центры для пересадки на другие рейсы.

"Авиакомпании Персидского залива построили свои бизнес-модели на пересадке пассажиров в этом регионе, а крупные аэропорты реализуют масштабные планы расширения, ожидая значительного роста объемов авиаперевозок в регионе в ближайшие десятилетия. Хотя авиакомпании вынуждены бронировать пассажирам альтернативные маршруты, затор в глобальной авиационной системе - и отсутствие альтернативных мощностей - привели к тому, что в воскресенье десятки тысяч людей остались заблокированными", - отметили в материале.

По словам журналистов, даже если воздушное пространство снова будет открыто, последствия хаоса будут ощущаться еще несколько дней, ведь сети авиакомпаний нарушены из-за того, что самолеты и экипажи находятся не в тех местах.

"Те, кто пытается уехать с Ближнего Востока, особенно из Дубая, который стал процветающим центром для экспатриантов, также имеют мало вариантов, поскольку основные аэропорты региона закрыты", - добавили в FT.

В свою очередь посольство США в Бахрейне посоветовало своим гражданам избегать отелей в Манаме, объяснив это тем, что они могут стать целями для будущих атак.

"В сообщении об угрозе безопасности, опубликованном на X, говорится, что посольство отслеживает сообщения о том, что отель Crowne Plaza в Манаме был атакован ранее в воскресенье. Видео в социальных сетях показывают якобы повреждения популярного отеля", - добавили в публикации.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Трамп пересек "очень опасную красную линию", убив Хаменеи. Он подчеркнул, что многие шиитские последователи по всему миру отреагируют на это убийство.

"Конечно, с религиозной точки зрения он был великим религиозным лидером, поэтому многие шиитские последователи в регионе и во всем мире отреагируют на это, и это очень очевидно, поскольку президент Трамп пересек очень опасную красную линию. У нас нет другого выбора, как ответить", - сказал Хатибзаде.

В то же время бывший министр иностранных дел Павел Климкин объяснил, как ситуация на Ближнем Востоке повлияет на Украину. По его словам, американцы сейчас сосредоточатся на Иране, а этим воспользуются россияне, чтобы "поднять ставки".

"Повлияет ли это на поставки оружия, критически необходимого нам? Однозначно, но я очень надеюсь - не критически. Поскольку то, что они используют сейчас против Ирана, это в основном не та палитра, которую мы получаем", - отметил дипломат.

