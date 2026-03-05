Россия атаковала иностранное гражданское судно в Черном море: ранены моряки

Также оккупанты атаковали недействующую базу отдыха.

В Одесской области российские военные нанесли дронный удар по гражданскому судну под флагом Панамы. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Вражеский удар по гражданскому судну в акватории Черного моря. Есть пострадавшие среди членов экипажа", - заявил чиновник.

По его словам, вечером 4 марта в акватории Черного моря зафиксировано попадание БПЛА в гражданское судно под флагом Панамы во время его выхода из порта Черноморска. Судно перевозило кукурузу.

"В результате атаки есть пострадавшие среди членов экипажа. Проведены меры по оказанию помощи и эвакуации людей", - заявил Кипер.

Также, по словам Кипера, ночью враг снова атаковал юг Одесской области ударными беспилотниками. В результате атаки произошло возгорание на территории недействующей базы отдыха. Огонь охватил деревянные дома, частично разрушено расположенное рядом 4-этажное здание, поврежден гражданский транспорт.

Российские удары по Одесской области

Как писал УНИАН, российская оккупационная армия нанесла массированный удар дронами по Одесской области, в результате чего вспыхнули пожары в двух портах, также разрушениям подверглась жилая инфраструктура и т.д. Ранения получили 43-летний мужчина и 3-летняя девочка. В портовой зоне вспыхнул масштабный пожар контейнеров, в частности с продовольственными товарами. В жилом секторе зафиксировано разрушение сооружений и повреждение частных автомобилей. В одном из городов области повреждено остекление и фасад жилого дома и т.д.

