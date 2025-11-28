Маловооружённый и политически раздробленный континент опасается, что может полностью утратить свои позиции.

В обостряющемся соперничестве США, Китая и России Европа изо всех сил пытается удержать свои позиции и не остаться на задворках. И, как пишет The Wall Street Journal, европейские чиновники опасаются, что достигли точки невозврата.

Так, Европа осталась в стороне от попыток США и Китая пересмотреть правила мировой торговли. А ранее в этом месяце Белый дом представил план прекращения войны между Россией и Украиной, не проконсультировавшись с европейскими лидерами.

"Сейчас вырисовываются линии фронта для нового мирового порядка, основанного на силе", — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, - Новая Европа должна появиться".

Марио Драги, бывший президент Европейского центрального банка, которому в прошлом году было поручено разработать план повышения конкурентоспособности Европы, выступает за объединение усилий групп стран для проведения совместных оборонных исследований и закупок, а также за разработку общих правил, позволяющих европейским технологическим компаниям быстро расширяться. Драги хочет, чтобы европейские промышленные гиганты объединили инвестиции в стратегические секторы, такие как производство полупроводников, чтобы помочь континенту восстановить свои позиции.

Как считает военный эксперт Нико Ланге, перевооружённая Германия в сочетании с укреплёнными вооружёнными силами Польши, скандинавских и прибалтийских стран, а также дополнительным уровнем обороны, обеспечиваемым обладающими ядерным оружием Великобританией и Францией, могла бы создать коалицию для сдерживания российского экспансионизма,.

Препятствий для масштабных перемен достаточно

Так, Министерства обороны нелегко отдадут контроль над планами и закупками. Крупнейшим промышленные игроки Европы также нелегко переключиться с конкуренции на сотрудничество.

"Вся институциональная структура Брюсселя, его методы, его мышление совершенно не приспособлены" к нынешнему периоду "политики силы, конфронтации и крайне жесткой конкуренции", – заявил Пьер Вимон, бывший высокопоставленный дипломат ЕС и Франции.

Европа всегда считала, что доступ к своему богатому единому рынку дает ей реальное торговое влияние. Но июльские торговые переговоры с Вашингтоном подорвали это убеждение, показав, что США будут использовать рычаги влияния на Европу в сфере безопасности, чтобы выиграть торговую войну.

Европа стремилась избежать конфронтации с Китаем. Однако Пекин продолжает наводнять Европу дешёвым импортом, в то время как технологическое превосходство Китая и его массовый рынок позволили ему обойти европейских конкурентов в таких отраслях, как производство электромобилей.

Ближайшие годы покажут, "сохранит ли Европа независимую экономическую державу… или мы станем пешкой в ​​руках крупных экономических центров Азии или Америки", — заявил в прошлом месяце канцлер Германии Фридрих Мерц.

Европа и США

Как сообщали СМИ, лидеры многих стран Европы узнали о "мирном плане" Соединенных Штатов Америки по урегулированию российско-украинской войны только после того, как в СМИ обнародовали его содержание.

В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц был поражен как содержанием этого плана, так и способом, которым о нем узнал.

