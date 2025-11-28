После утечки разговора с Кремлем главный переговорщик Трампа оказался под огнем критики, но президент его защищает.

Бывшая главный советник Белого дома по вопросам России Фиона Хилл заявила, что Дональд Трамп вряд ли уволит своего спецпосланника Стива Уиткоффа после утечки резонансного телефонного разговора, в котором он фактически подсказывал Кремлю, как заискивать перед президентом США.

Как пишет The Telegraph, Хилл убеждена, что такие методы являются "абсолютно типичными" для самого Трампа.

"Трамп делает так же"

Хилл подчеркнула, что скандальный звонок от 14 октября, несмотря на шквал критики, вряд ли пошатнет позиции Уиткоффа.

Видео дня

"Я не думаю, что Трамп удивится, - сказала она. - Он сам действует точно так же".

Публикация разговора грозит сорвать и без того хрупкие переговоры по мирному плану США для Украины. После утечки в Конгрессе прозвучали призывы уволить Уиткоффа - некоторые республиканцы сравнили его поведение с действиями "платного агента Кремля".

"Вот что я бы сделал": как Уиткофф консультировал Кремль

В разговоре с советником Путина Юрием Ушаковым Уиткофф рекомендовал, как правильно восхвалять Трампа после его роли в сделке по Газе:

поприветствовать "достижения",

подчеркнуть "уважение" к президенту США,

представить его как "человека мира".

Именно эта тактика, по словам критиков, подрывает легитимность американского посредничества.

Хилл заявила, что 28-пунктный план, который Уиткофф подготовил вместе с Джаредом Кушнером и экономическим советником Путина Кириллом Дмитриевым, "не является переговорами".

"Это заключение соглашений, - сказала она. - Вы не видите никаких уступок от России".

Хилл убеждена: такой документ больше напоминает теневую коммерческую сделку, направленную не на мир, а на интересы узкого круга лиц.

Тайная дипломатия

Аналитик сравнила подход Уиткоффа с "закулисными соглашениями" времен кардинала Ришелье:

"Это вырвано со страниц истории. Тайная дипломатия не принесет мира".

Несмотря на скандал, Трамп встал на защиту своего посланника, заявив, что Уиткофф "просто делает то, что должен делать составитель соглашений".

"Мирный план", но только на условиях Москвы

Как сообщал УНИАН, в четверг российский лидер заявил, что американское предложение может быть "основой для будущих договоренностей", но окончательный текст пока не согласован. Стороны до сих пор имеют "несколько пунктов разногласий".

Впрочем, Sky News пишет, что Путин начал с примирительного тона, а затем скатился к ультимативным требованиям и сигналам, что не готов к компромиссам.

На следующей неделе Уиткофф прибудет в Москву для встречи с Путиным. Ожидается, что они попытаются согласовать финальный вариант соглашения - однако после скандала вокруг звонка переговорный процесс оказался под еще большим давлением.

Вас также могут заинтересовать новости: