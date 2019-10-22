Рим, Берлин и Варшава: в аэропорту «Киев» отменены несколько рейсов из-за тумана

Авиаперевозчики в частном порядке решили отменить вылеты.

Из-за густого тумана над столицей в аэропорту «Киев» («Жуляны») были отменены утренние рейсы в Рим, Берлин и Варшаву. Согласно информации на онлайн-табло, свои рейсы отменили авиакомпании LOT (LO756 до Варшавы в 6:05), Wizz Air (W66113 до Берлина в 6:10), а также Alitalia, Delta, Etihad, Air Serbia, самолеты которых должны были лететь в Рим в 5:25 (аэропорт «Фьюмичино»).

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В аэропорту «Киев» theБабелю сообщили, что авиаперевозчики в частном порядке решили отменить вылеты.

Также задерживается рейс M9318W («Мотор Сич») в Днепр, который должен был вылететь в 9:00. Вылет ожидается в 10:00.

Пассажиров рейса W66113 перенаправили в аэропорт «Борисполь» (вылет в 8:30), организовав трансфер. Пассажиры других отмененных авиарейсов ожидают перенаправления.

В международном аэропорту Борисполь по состоянию на 9:15 утра вторника пока не отменяли рейсы.

В ГСЧС предупредили, что туман продержится в первой половине дня по всей Украине. Видимость составляет 200−500 метров.

Как сообщал УНИАН, 21 октября аэропорт «Борисполь» приостановил работу своих терминалов из-за летучих вредных веществ в воздухе.

С 15 октября в Киеве, а также в центральных и северо-восточных областях Украины наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха угарным (СО) и углекислым газами (CO2). Жители столицы и областей сообщают о плохом самочувствии. Городская власть жалуется на сжигание листьев в селах, и пожары на торфяниках.