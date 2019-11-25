В сеть утекли фото и характеристики нового планшета Huawei

В объективы камер попали, розничная упаковка, аксессуары, само устройство. Кроме того, опубликованы рендеры и технические характеристики этой модели.

Накануне презентации нового планшета Huawei MatePad Pro в сеть утекло много фотографий, связанных с этим устройством.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"В объективы камер попали, розничная упаковка, аксессуары, само устройство. Кроме того, опубликованы рендеры и технические характеристики этой модели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что планшет Huawei MatePad Pro оснащён флагманским процессором Kirin 990 и акустической системой от Harman Kardon. Благодаря другим утечкам стало известно, что новинка содержит 10,8-дюймовый дисплей с разрешением 2K, четыре динамика, поддерживает обратную беспроводную зарядку и комплектуется стилусом M-Pencil. При этом стилус имеет массу 14 г, обеспечивает 10 часов автономной работы после зарядки на протяжении одного часа. Устройство поддерживает 6 различных жестов ввода и задержки на уровне 20 мс. Ёмкость батареи планшета составляет 7250 мА-ч.

Также в сети были опубликованы фотографии реального образца MatePad Pro. Они публиковались в обзоре устройства. Позже материал был удалён с сайта, судя по всему, публикация оказалась преждевременной. Но зато удалось сохранить фотографии, демонстрирующие планшет вместе с обложкой-клавиатурой и стилусом.

Официальная презентация планшета Huawei MatePad Pro ожидается уже сегодня. Устройство будет доступно в различных вариантах цветового исполнения, но его цена пока не уточняется.