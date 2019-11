В сеть утекли фото и характеристики нового планшета Huawei

Huawei MediaPad Pro leaks via a review in the Chinese Daily. #Huawei M-Pencil details r here.



-Kirin 990

-7250mAh Battery

-20ms low latency

-M-Pencil 14g

-6 inbuilt gestures

-10hrs bckp + takes 1hr to charge.

-160mm thin



