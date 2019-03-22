Группа 1+1 медиа обеспокоена отключением телевизионного вещания в двух областях Украины

В сложившейся ситуации возмущение вызывает неспособность государства обеспечить гражданам Украины конституционное право на доступ к информации и прозрачно урегулировать вопрос телевещания.

20-21 марта 2019 года ряд районов Сумской и Полтавской областей своеобразным, избирательным способом были полностью отключены от цифрового, радио и остатков аналогового вещания.

В частности, в Сумской области были отключены передатчики Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) в приграничном с Россией г. Белополье, которые осуществляли аналоговое вещание телеканалов «1+1» и «UA: Перший», а также цифровые передатчики для вещания 32-х каналов и радиопередатчик.

В то же время в г. Сумы передатчики, которые осуществляют вещание так называемых «пропрезидентских» каналов, продолжают работать. Похожая ситуация в Полтавской области, где из-за отключения передатчиков КРРТ в с. Красногоровка прекращено цифровое вещание всех телеканалов.

Группа 1+1 медиа считает, что отключение за 10 дней до президентских выборов цифрового вещания в отдельных регионах, а также аналогового вещания в регионах, приграничных с РФ, является недопустимым и манипулятивным шагом, который отнимает у части населения возможность получения информации и альтернативных точек зрения, а также усиливает информационное воздействие на Украину со стороны государства-агрессора. В частности, вчера, 21 марта, население оторванных от телевидения областей не имело возможности смотреть в эфире телеканала «1+1» общественно-политическое ток-шоу «Право на владу», сегодня часть украинцев останется без телевизионных новостей.

В сложившейся ситуации возмущение вызывает неспособность государства обеспечить гражданам Украины конституционное право на доступ к информации и прозрачно урегулировать вопрос телевещания. Ведь официальная причина инцидента – отсутствие согласованной стоимости услуг между государственным КРРТ и провайдером цифрового эфирного вещания ООО «Зеонбуд» – компанией с непрозрачной структурой собственности, которая скрыта в оффшорах. Это привело к формированию многомесячной задолженности КРРТ перед частными энергетическими компаниями, в основном подконтрольными ДТЭК, следствием чего является отключение электроэнергии телевышек КРРТ. Недоразумения между государственным концерном и частным «Зеонбудом» тянется еще с осени 2018 года, когда аналоговое вещание было отключено почти по всей территории Украины. В то же время телевещатели, в частности, группа 1+1 медиа, своевременно платят ООО «Зеонбуд» за трансляцию цифрового сигнала. За этот период государство не нашло никаких вариантов, чтобы обеспечить непрерывный и равный доступ населения к информации и, очевидно, не сможет гарантировать это накануне выборов.

Группа 1+1 медиа неоднократно выражала обеспокоенность и предупреждала о таком возможном развитии событий, когда в апреле 2018 президент Петр Порошенко поручил министерству информполитики отключить аналоговый эфир по ускоренной схеме. Поэтому, вместе с отключением аналогового телевидения, полный контроль над телевещанием в Украине оказался в руках частного «Зеонбуда» с непонятными конечными бенефициарами-киприотами.

Также вчера, 21 марта, состоялось краткосрочное отключение всех каналов группы 1+1 медиа на онлайн-сервисе OLL.TV, который находится под управлением телекоммуникационной компании Vega холдинга SCM Рината Ахметова, с удалением из сервиса всех логотипов каналов 1+1 медиа. После того, как факт отключения был зафиксирован, «технические сложности», о которых сообщили в OLL.TV, были оперативно решены.

Группа 1+1 медиа расценивает происходящие события как целенаправленную акцию по ограничению доступа населения к информации во время избирательной кампании, следствием чего в том числе является усиление информационного влияния со стороны государства-агрессора, и просит дипломатические представительства и представительства международных организаций в Украине обратить на это внимание и не допустить манипуляций и нарушения конституционного права граждан Украины иметь свободный доступ к информации.