В Брюсселе набирает обороты вариант, который является менее противоречивым, чем конфискация.

США все еще настаивают на полном аресте всех замороженных активов центробанка РФ. Однако в Европе единственным политически реалистичным подходом к использованию российских денег для финансирования Украины является привлечение около 1% от замороженных средств, пишет Foreign Policy.

Отмечается, что большой вопрос заключается в том, можно ли выжать из этой относительно небольшой суммы еще больше средств, чтобы обеспечить более существенный и постоянный поток финансирования.

Суверенный стратег из RBC Bluebay Asset Management Тимоти Эш указал, что существует огромный финансовый кризис. Европа и Запад на самом деле не занимаются его решением. По его подсчетам, Украине нужно около 100 миллиардов евро в год для борьбы с российским вторжением и еще 50 миллиардов евро в год на восстановление.

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По словам журналистов, на бумаге большая часть этих денег теоретически доступна. Речь идет о замороженных активах на сумму около 300 миллиардов долларов. Однако не хватает политической воли. Законодательство, которое бы позволило такой захват, еще не прошло полное одобрение Конгресса США, а Европа, опасаясь возмездия со стороны России, уклоняется от такого агрессивного шага.

"В Брюсселе набирает обороты менее противоречивый вариант, который предусматривает использование примерно 3 миллиардов долларов в год, накапливаемых из замороженных российских активов, для помощи Украине. Это лишь часть более амбициозных предложений, и она сталкивается со многими из тех же юридических вопросов, но, похоже, имеет большую политическую поддержку со стороны ключевых стран, таких как Бельгия (хранитель львиной доли замороженных российских активов)", – говорится в статье.

В прошлом месяце Евросоюз официально распорядился выделить накопленные доходы от российских активов и держать их отдельно от основного баланса с целью дальнейшей поддержки Украины.

"Все сигналы указывают на то, что европейцы готовы воспользоваться неожиданными поступлениями от Euroclear. Единственный вопрос заключается в том, как распоряжаться активами вне Euroclear, и готовы ли они проявить творческий подход, чтобы максимизировать поток доходов", – заявил эксперт по вопросам потоков капитала и суверенного долга Совета по международным отношениям Брэд Сетсер.

Он выступает за более агрессивный подход к управлению активами РФ – 3 миллиарда евро в год, которые накапливаются сейчас, должны быть нижним пределом, а не потолком.

Средства, которые накапливаются в Европе, можно инвестировать в высокодоходные депозиты в долларах США или в еще более высокодоходные суверенные долги разных стран, пишет издание.

Указано, что эта мысль находит все больше сторонников среди финансистов. Более смелая идея заключается в том, чтобы использовать эти деньги для покупки украинских государственных облигаций. Другие предложения включают использование ежегодных поступлений для обслуживания долга по будущим совместным выпускам облигаций ЕС, которые можно было бы использовать для финансирования Украины одним большим пакетом.

За время рассмотрения возможной конфискации активов РФ ситуация изменилась. Теперь, эти средства рассматриваются не только как первый вклад в восстановление Украины, но и как финансирование вооружения.

"Я считаю разумным предложение фон дер Ляйен тем, что, если вложить эти деньги в 10-летние ценные бумаги, это фактически будет стабильным будущим потоком дохода для Украины и закупок оружия. Таким образом, вы можете использовать их для покупки вооружений в этом и следующем году, и стимулировать увеличение производства оружия", – сказал Эш.

Замороженные активы ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен рассмотреть возможность использования доходов от замороженных российских активов для закупки военных поставок для Украины.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал коллег по G7 арестовать российские активы, чтобы их можно было использовать в качестве репараций для восстановления Украины.

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