В западных столицах есть как противники, так и сторонники идеи конфискации.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал своих коллег по G7 арестовать российские активы, чтобы их можно было использовать как репарации для восстановления Украины. Премьер-министр Британии Риши Сунак повторил эту идею.

Планы, изложенные Сунаком, включают арест и передачу Украине процентов, начисляемых на российские активы, до того, как будут найдены юридические средства для возврата самих активов, пишет The Times.

По словам журналистов, многие банкиры, юристы и компании с российскими связями утверждают, что конфискация создаст плохой прецедент и будет стоить Западу морального превосходства, опустив Европу и США до уровня Москвы, нарушив международные законы, защищающие суверенные государства.

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Отмечается, что с политической точки зрения, за конфискацию выступают США и Великобритания, а Германия, Франция и Италия оказывают значительное сопротивление.

"В конце концов, не может быть никаких сомнений, что Москва вела свои танки через международные законы, когда вторглась в суверенное государство. И именно здесь на помощь приходит брюссельская штаб-квартира Euroclear", – говорится в статье.

Так, примерно две трети всех зарубежных суверенных активов России находятся в международном депозитарии Euroclear с момента их замораживания в 2022 году. Речь идет об около 191 миллиарде евро. Euroclear является главным европейским депозитарием международных облигаций, акций и других финансовых активов.

Указано, что Euroclear выступает категорически против идеи конфискации, мешающей реализации плана Сунака и Кэмерона. Некоторые эксперты говорят, что такая оппозиционность во многом связана с тем, что в прошлом году организация заработала около 4,4 млрд евро на процентах от замороженных российских облигаций. Из этой суммы 1,1 миллиарда евро ушло Бельгии в виде налогов.

Бельгия также выступает против полного ареста активов, но правительство предложило компромиссный вариант, согласно которому эти активы будут использованы как залог, под который Украина сможет занимать средства для финансирования восстановления, пишет издание.

По словам экспертов, Euroclear имеет сильных союзников в своей оппозиции. Европейский центральный банк и центральный банк Италии лоббируют идею о том, что такой шаг подорвет евро. Источники в немецком правительстве заявили, что это может создать пагубный правовой прецедент, если международные законы о суверенном иммунитете будут отменены.

В то же время, финансисты утверждают, что конфискация активов может удержать другие страны и центральные банки от кредитования западных стран. Но Макс Гесс, автор книги "Экономическая война: Украина и глобальный конфликт между Россией и Западом", назвал такие аргументы "бессмыслицей".

Он отметил, что западные правительства доказали, что такой вред будет незначительным, когда заморозили российские активы в 2022 году. Это почти не повлияло на использование западных финансовых учреждений другими странами.

В статье приводятся слова главы центрального Банка Италии Фабио Панетта, который предупредил, что арест российских активов, деноминированных в евро, может нанести ущерб единой валюте и заставить международных инвесторов вкладывать средства в другие валюты, такие как китайский юань.

Однако бывший президент Всемирного банка Роберт Зеллик возразил, что даже Китай не хочет держать свои иностранные поступления в юанях. Как и другие страны с положительным сальдо платежного баланса, он предпочитает держать их в долларах и евро, утверждает он.

Бен Брэндон, партнер лондонской юридической фирмы Mischcon de Reya, работает с группой юристов и следователей для поиска путей юридической помощи в конфискации российских активов сказал, что они пришли к выводу, что это будет "очень сложной задачей".

Однако, по словам Гесса, "законы постоянно меняются", как на международном, так и на национальном уровне. С приближением времени к возможному избранию Дональда Трампа в Белый дом и вероятным прекращением американской поддержки Украины, которое это повлечет за собой, времени остается все меньше, добавляют журналисты.

Конфискация активов РФ

Премьер Британии Риши Сунак призвал Запад действовать смелее в вопросе конфискации российских активов.

Ранее УНИАН писал, что группа экспертов-юристов усилила аргументацию в пользу ареста замороженных активов российского Центробанка, утверждая, что такие действия разрешены международным правом, учитывая масштабы войны в Украине.

В то же время британский политический деятель, бывший министр иностранных дел Уильям Хейг считает, что пришло время использовать российские активы для помощи Украине и наказания Владимира Путина.

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