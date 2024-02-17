США передали Эстонии 500 тысяч долларов из конфискованных российских активов.

США впервые в истории передали другой стране конфискованные российские активы, которые будут направлены на поддержку Украины.

Как сообщает Министерство юстиции США, сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности заместитель генерального прокурора США Лиза Монако и генеральный секретарь Эстонии Тынис Саар объявили о переводе 500 тысяч долларов из конфискованных российских активов.

Эти средства, как рассказали в Минюсте, были конфискованы Соединенными Штатами по делу о незаконной сети закупок высокоточных станков американского производства для военной промышленности РФ.

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"Эта передача является первой в своем роде передачей США иностранному союзнику с явной целью оказания помощи Украине", - заявили в американском министерстве.

Отмечается, что конфискованные средства перечисляются в Эстонию, поскольку отсутствует возможность напрямую перевести их в Украину.

Эстония использует средства для проекта по ускорению оценки убытков и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии, пострадавшей от российских атак.

Конфискация активов РФ

В Эстонии призвали Евросоюз арестовать активы российского Центрального банка уже в этом году, желательно, еще до начала выборов в США, чтобы не было "слишком поздно". При этом Эстония уже работает над внутренним законодательством, которое, если оно будет принято, позволит ей в конечном итоге конфисковать любые российские активы, замороженные в балтийской стране.

Совет ЕС 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных активов РФ на территории ЕС в пользу Украины. В частности, оно открывает путь к принятию решения о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, собранного из этих чистых прибылей, для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на следующем этапе.

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