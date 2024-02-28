Урсула фон дер Ляйен выступила в Европейском парламенте.

Европейский Союз должен рассмотреть возможность использования доходов от замороженных российских активов для закупки военных поставок для Украины, заявила в среду, 28 февраля, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Reuters.

"Пришло время начать разговор об использовании сверхприбылей от замороженных российских активов для совместной закупки военного оборудования для Украины. Не может быть более сильного символа и большей пользы для этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни", – сказала она в Европарламенте.

По ее словам, не следует преувеличивать риски войны для ЕС, но к ним следует быть готовыми, и это начинается со срочной необходимости восстановить, пополнить, модернизировать вооруженные силы государств-членов.

Видео дня

В своей речи фон дер Ляйен заявила о новой европейской стратегии промышленной защиты, которую ЕК представит в ближайшие недели, отметив, что одной из ее главных целей будет определение приоритетности совместных закупок.

Замороженные активы РФ

Евросоюз, страны "Большой семерки" и Австралия заморозили около 260 миллиардов евро (280 миллиардов долларов) российских активов, большинство из которых иммобилизованы в ЕС. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал своих коллег по G7 арестовать российские активы, чтобы их можно было использовать как репарации для восстановления Украины.

Ранее УНИАН писал, что руководители МИД стран Евросоюза дали свое политическое благословение на введение налога на непредвиденную прибыль от замороженных российских активов.

Вас также могут заинтересовать новости: