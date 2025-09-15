Отмечается, что из-за санкций объем торговли значительно снизился, но не прекратилась.

На четвертом году полномасштабного вторжения России в Украину США и Европейский союз по-прежнему импортируют российские энергоносители и сырьевые товары. Общий объем торговли оценивается в миллиарды евро.

Агентство Reutes пишет, что после введения санкций Евросоюза экспорта в Россию упал на 61% и импорта из РФ - на 89% с первого квартала 2022 года по второй квартал 2025 года.

Во втором квартале этого года экспорт Евросоюза в РФ увеличился, а импорт сократился, в результате чего зафиксирован профицит в размере 0,8 млрд евро. Блок закупает у Москвы нефть, никель, природный газ, удобрения, железо и сталь.

Нефть

Четыре года назад Россия была крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в ЕС, но запрет на морской импорт российской сырой нефти сократил ее долю с 28,74% в 2021 году до 2,01% в 2025 году. А вот доля импорта нефти из России сократилась с 29% в первом квартале 2021 года до всего 2% во втором квартале 2025 года.

Газ

Доля России в импорте природного газа в ЕС сократилась до 12% во втором квартале 2025 года с 48% в первом квартале 2021 года. В этот период доля Норвегии резко выросла на 10%, но Алжир с ростом в 2% стал крупнейшим партнером ЕС - на него теперь приходится 27% импорта природного газа в блок.

В то же время российский газ по-прежнему поступает в некоторые страны ЕС, как Венгрия и Болгария, по газопроводу "Турецкий поток".

При этом стоимость импорта сжиженного природного газа из РФ в Евросоюз выросла в период с первого квартала 2021 года по второй квартал 2022 года из-за скачка цен. Однако доля России в импорте СПГ в ЕС сократилась до 14% во втором квартале 2025 года с 22% в первом квартале 2021 года. В втором квартале этого года крупнейшим поставщиком сжиженного газа в Европу стали США, чья доля достигла 54 %.

Черная металлургия и удобрения

Доля России в импорте черной металлургии в страны, не входящие в европейский блок, сократилась до 6% во втором квартале 2025 года с 18% четыре года назад.

Также по состоянию на второй квартал 2025 года РФ оставалась крупнейшим экспортером удобрений в 27 стран ЕС, а ее доля на этом рынке за последние четыре года выросла с 28% до 34%.

Импорт США из России

Импорт США из России сократился до 2,50 млрд долларов в первом полугодии 2025 года с 14,14 млрд долларов четыре года назад. С января 2022 года США импортировали российских товаров на сумму 24,51 млрд долларов.

Так, в прошлом году Штаты импортировали российских удобрений на сумму около 1,27 млрд долларов, что немного больше, чем в 2021 году (1,14 млрд долларов).

При этом в 2024 году США импортировали из РФ обогащенный уран и плутоний на сумму около 624 млн долларов, что меньше, чем в 2021 году (646 млн долларов). В этом же году Москва экспортировала в США палладий на сумму около 878 млн долларов, что ниже показателя 2021 года (1,59 млрд долларов).

Наказание за торговолю с Росией

Президент США Дональд Трамп ввеел более высокие пошлины в отношении Индии после того, как Дели отказался прекратить закупки российской нефти, игнорируя его попытки положить конец войне Москвы в Украине. Тогда власти Индии напомнили американскому лидеру о торговле Вашингтона с Москвой.

Также из США звучали угрозы применить карательные меры в адрес Китая из-за закупки российских энергоресурсов.

Позже газета Financial Times сообщила, что Трамп давит на Европейский союз с целью введения 100%-ных пошлин на импорт из Индии и Китая.

15 сентября стало известно, что президент США обвинил Европу в недостаточно жестких санкциях против России.

