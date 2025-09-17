Данный металл становится очень важным элементом геополитики.

Украина с помощью развития титановой отрасли и построения новых мощностей способна восстановить переработку редкого металла - германия. Об этом сообщил заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Егор Перелыгин в Facebook.

"Германий незаменим в волоконно-оптической связи, тепловизионной оптике (которая используется в военной технике, в частности, в истребителях, - УНИАН), высокоскоростной электронике/SiGe (полупроводниковый материал на основе кремния (Si) и германия (Ge), - УНИАН), космических многопереходных солнечных элементах и как катализатор в ПЭТ-пластике. И сейчас - германий становится очень важным элементом геополитики", - отметил Перелыгин.

По данным Financial Times, мировые цены на германий достигли почти 5 тысяч долларов за килограмм и находятся на рекордном уровне за последние 14 лет из-за экспортных ограничений со стороны Китая.

Перелыгин отметил, если Украина будет активно развивать титановую отрасль и строить новые мощности глубокой переработки, то откроются исторические возможности на мировом рынке германия.

К тому же замминистра отметил, что Украина ранее уже перерабатывала редкий металл и получала конечную продукцию из германия на Запорожском титано-магниевом комбинате (ЗТМК).

По его словам, схема переработки строилась на следующих этапах: сначала сырье перерабатывали в технический тетрахлорид германия, далее проводили очистку. После этого под действием воды получали оксид GeO2, который восстанавливали, результатом чего был поликристаллический металлический германий. Следующим шагом была еще одна очистка, из которой уже получали монокристаллы германия. И потом уже производили монокристаллические германиевые линзы.

"Переработка германия имеет много технологических точек пересечения с переработкой титанового сырья, в частности с производством титановой губки. Ключ - хлор", - отметил Перелыгин.

Он отметил, что технология переработки с помощью хлорирования открывает двери для металлического титана, который применяются в стратегических отраслях.

Заместитель министра также добавил, что сейчас в производстве германия в мире доминирует Китай, который имеет одновременно цинковые и углеродные источники необходимого сырья. Например, высокогерманиевые буроугольные месторождения Линцан в провинции Юньнань и Вулантуга во Внутренней Монголии.

Отметим, что единственное в Украине месторождение редкого металла находится на окраине с. Малая Бигань Береговского района на Закарпатье, в котором германий связан с энергетическим бурым углем.

Редкие металлы в Украине - что известно

Доктор геологических наук, заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова сообщала, что на территории нашей страны сосредоточены крупные залежи редкоземельных металлов, которые критически важны для высокотехнологичных отраслей промышленности.

Ранее Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве в области полезных ископаемых, которое предусматривает создание совместного фонда для привлечения глобальных инвестиций в восстановление страны.

8 мая Верховная Рада проголосовала за ратификацию этого соглашения. Ратификация создаст правовые основания для реализации соглашения между правительствами Украины и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

15 сентября американские инвесторы впервые посетили украинские месторождения на Кировоградщине, которые рассматриваются в качестве первых проектов для фонда.

