Основу экспорта составляют продовольственные товары и сырье для их производства.

В 2024 году выручка от экспорта минеральных продуктов (полезных ископаемых), относительно которых ведутся дискуссии с США, составила 8,1% от общего объема. По сравнению с 2021 годом, выручка от экспорта этого вида товаров сократилась почти на 60%.

Согласно аналитическому отчету Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс", в целом объем экспорта товаров по результатам 2024 года, по данным НБУ, составил 38,9 миллиарда долларов. Таким образом, сумма выручки по экспорту полезных ископаемых составила 3,15 миллиарда долларов.

Следует отметить, что в то же время по данным Государственной таможенной службы объем экспорта за 2024 год составил 41,7 миллиарда долларов. Согласно данным таможни, наибольшую долю в экспорте полезных ископаемых из указанных 8,1% от всего объема экспорта составляет железная руда (6,72%). Доли других ископаемых в экспорте занимают значительно меньшую часть.

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Как отмечают аналитики "Финансового пульса", в целом основу экспорта составляют продовольственные товары и сырье для их производства - они формируют 63,4% от объемов экспорта. В 2024 году экспорт этих товаров вырос на 12,1% и составил 89,09% от показателей 2021 года.

"По результатам 2024 года объем экспорта товаров и услуг составил 68,84% от объемов за 2021 год. Импорт товаров и услуг по результатам 2024 года на 9% превысил показатель 2021 года. Разница между экспортом и импортом товаров и услуг ВЭД остается отрицательной, но по сравнению с 2023 годом соотношение между объемом экспорта и импорта увеличилось: 61,11% против 57,52%", - рассказала руководитель аналитического департамента Диляра Мустафаева.

Эксперт отметила, что существенную долю экспорта товаров составляет продукция металлургии - 11,4% от общего объема. По результатам 2024 года в результате отключений электроэнергии, снижения мировых цен на металлы и уменьшения спроса, его объем составил лишь 28% от показателей 2021 года.

В прошлом году экспорт продукции машиностроения составил 5,2% (52,7% от объема 2021 года). Экспорт древесины и изделий из нее составил 4,3% от общей экспортной выручки (66,6% от показателей 2021 года). Экспорт продукции химической отрасли составил 3,9% (47,5% от показателей за 2021 год).

Согласно отчету, в 2024 году около 59% полученной экспортной выручки поступило из стран Европы, в том числе 57% из стран ЕС. Экспорт в страны Азии составил 25,6% от общего объема. Экспорт товаров в страны Африки - 7,6%, в страны Америки - 3% (в том числе 2,2% в США), в Австралию и страны Океании - 0,06% от общего объема.

"По прогнозам НБУ, в 2025 году отрицательный чистый экспорт (превышение импорта над экспортом) увеличится. Ожидается снижение экспорта из-за ограниченных запасов прошлогодних урожаев кукурузы и подсолнечника. А на фоне значительных оборонных потребностей, необходимости восстановления инфраструктуры и производственных мощностей импорт будет значительно расти. Также значительные повреждения энергосистемы Украины потребуют импорта электроэнергии и нефтепродуктов. Кроме того, из-за приостановки работы шахт в Покровске возрастет импорт коксующегося угля для обеспечения внутреннего производства металлов", - подытожила Мустафаева.

Украинский экспорт - главные новости

За 2024 год Украина экспортировала товаров на сумму 41,6 млрд долларов, сообщал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка. Среди стран ЕС больше всего товаров было поставлено в Польшу ($4,7 млрд), Испанию ($2,8 млрд), Германию ($2,8 млрд), Нидерланды ($1,98 млрд) и Италию ($1,93 млрд).

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