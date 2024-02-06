Есть планы на 2024 и 2025 год.

В немецком машиностроительном и оружейном концерне Rheinmetall рассказали, какую технику планируют передать Украине в ближайшее время.

На сайте концерна напоминают, что осенью они основали совместное предприятие с АО "Украинская оборонная промышленность". Уже проводятся работы по техобслуживанию и ремонту военной техники, на втором этапе планируют производить бронетехнику, например, бронетранспортеры Fuchs/Fox, БМП Lynx и танки Panther.

Боеприпасы

Отмечается, что сейчас Rheinmetall является единственным оборонным подрядчиком, способным поставлять ВСУ большое количество новых боеприпасов среднего и крупного калибра, включая 20-мм боеприпасы для БМП "Marder", 40-мм боеприпасы, а также 105-мм боеприпасы для танка "Leopard-1" и 120-мм для "Leopard-2".

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К концу 2023 года было изготовлено и поставлено 40 тысяч из 300 тысяч боеприпасов калибра 35 мм для Gepard. Также было поставлено несколько десятков тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов, еще десятки тысяч обещают поставить в этом году.

В декабре правительство Германии разместило заказ на поставку нескольких десятков тысяч снарядов в 2025 году. Еще одна страна-член НАТО поручила поставить Украине большую партию 155 боеприпасов, их изготовит испанский Rheinmetall Expal Munitions. Снаряды должны быть поставлены в 2025 году.

К концу 2023 года Украина получила более 100 боевых машин пехоты Marder. Дальнейшие поставки в двузначном диапазоне состоятся в 2024 году.

Танки Leopard 1 и 2

Компания заключила контракт на поставку Украине 25 основных боевых танков Leopard 1A5, а также пяти бронированных ремонтно-эвакуационных машин и двух учебных Leopard 1. Поставка запланирована на 2024 год.

По заказу правительств Нидерландов и Дании Rheinmetall поставляет 14 Leopard 2A4. Два из них уже поставлены для подготовки украинских вооруженных сил, остальные передадут в этом году.

В рамках уже завершенных программ обмена "Рингтауш" со Словакией и Чешской Республикой было также заказано техобслуживание боевых машин.

Противовоздушная оборона и грузовики

В прошлом году ВСУ получили первую систему, которая устанавливается на грузовики Rheinmetall HX, поставки Skynex продлятся до 2024 года.

Сейчас в Украине эксплуатируется около 100 грузовиков производства Rheinmetall, недавно было поставлено еще 26 новых.

Сервисное обслуживание и логистическая поддержка

В Литве Rheinmetall имеет совместный с KNDS центр техобслуживания и ремонта, там также ремонтируется техника ВСУ. В Румынии создали военный центр техобслуживания и логистики. Также мощности по техническому обслуживанию и ремонту есть в Украине, персонал прошел подготовку в Германии.

Полевой госпиталь и пункт помощи

В сотрудничестве с немецким правительством группа поддерживает мобильный полевой госпиталь и пункт медпомощи в Украине. Летом украинским военным передали полевой госпиталь" под ключ", украинские военнослужащие в Германии научились его эксплуатировать.

В конце года Rheinmetall передала Украине спасательную станцию, еще одну передадут в первом квартале 2024 года

Разведывательные системы для защиты от БПЛА

Украина уже получила десять мобильных разведывательных систем SurveilSPIRE. Они могут вести разведку и сражаться с вражескими дронами. Системы включают мобильные башни наблюдения с камерами дневного и ночного видения, автопилотируемые мини-беспилотники и систему командования и управления.

Правительство Германии заказало поставку дальнейших разведывательных систем,

Что известно о предприятии Рейнметалл в Украине

18 октября Rheinmetall и "Украинская оборонная промышленность" образовали совместное предприятие ООО "Рейнметалл - украинская оборонная промышленность".

Сообщалось, что оно будет проводить обслуживание и ремонт техники, поставленной Украине партнерами. Кроме того, там будет проходить локализация производства ведущих образцов техники Rheinmetall.

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