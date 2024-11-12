Биткоин установил новый исторический максимум: сколько стоит криптовалюта

Отмечается, что биткоин вырос примерно на 110% в 2024 году

Биткоин во вторник, 12 ноября, вплотную приблизился к отметке в 90 тысяч долларов и поднял общую стоимость криптовалютного рынка выше пика времен пандемии. Участники рынка ожидают от администрации Трампа благосклонности.

Издание Bloomberg пишет, что Дональд Трамп пообещал ввести более дружелюбные правила в отношении криптовалют. Среди других обещаний Трампа - создание стратегического запаса биткоина и стимулирование внутренней добычи токена, чтобы сделать США криптостолицей планеты.

Его позиция резко отличается от того, что было сделано Комиссией по ценным бумагам и биржам при президенте Джо Байдене в отношении этой отрасли. Смена тона активизировала спекулятивные покупки как крупных, так и мелких токенов, увеличив общую стоимость цифровых активов до 3,1 триллиона долларов.

Видео дня

Инвесторы делают ставки на рынке опционов на то, что биткоин преодолеет отметку в 100 000 долларов уже к концу года, согласно данным биржи Deribit.

Биткоин вырос примерно на 110% в 2024 году благодаря активному спросу на специализированные американские ETF и снижению процентных ставок Федеральной резервной системой. Рост токена превышает доходность глобальных акций и золота. Оборот фонда iShares Bitcoin Trust стоимостью 39 миллиардов долларов от BlackRock Inc достиг в понедельник исторического максимума.

Технический аналитик Fairlead Strategies LLC Кэти Стоктон в своей последней аналитической записке отметила, что "было бы естественно увидеть период затишья после такого резкого взлета" биткоина, и рекомендовала "краткосрочный нейтральный настрой".

Стоит отметить, что, по данным платформы Binance биткоин торговался по 89 891,77 доллара за монету по состоянию на 9:15 12 ноября.

Курс биткоина - последние новости

Стоимость криптовалюты в ночь на 6 ноября обновила исторический максимум, преодолев отметку в 75 тысяч долларов.

10 ноября впервые в истории цена биткоина превысила отметку 80 000 долларов после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

11 ноября криптовалюта устанавила новый рекорд стоимости после победы Трампа, перешагнув отметку в 82 тысячи долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: