Многие игроки на рынке ориентируются на победу Трампа на выборах президента США.

Курс биткоина резко подскочил. Криптовалюта может побить собственный рекорд в 74 000 долларов, которого достигла в марте.

Издание Bloomberg пишет, что во вторник, 29 октября, курс цифрового актива поднялся до 73 564 долларов, а в среду, 30 октября, опустился ниже 73 000 долларов.

Биткойн рассматривается как валюта Трампа, поскольку во время предвыборной кампании он использовал цифровые активы. Кандидат в президенты от Республиканской партии лидирует в прогнозах, в то время как опросы показывают равенство с кандидатом от демократов вице-президентом Камалой Харрис.

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"Токен продолжает котироваться на победу Дональда Трампа на выборах", - написал в своей записке Тони Сикамор, аналитик IG Australia Pty.

По его словам, биткоин должен стабильно держаться выше 70 000 долларов, чтобы была уверенность в том, что он сможет побить мартовский рекорд 73 798 долларов.

Трамп поклялся сделать США криптостолицей планеты. Харрис придерживается более взвешенного подхода, пообещав поддержать нормативную базу для отрасли. Их позиции контрастируют с репрессиями в отношении сектора при Джо Байдене.

Трамп также заявил, что попросит миллиардера Илона Маска возглавить работу по сокращению государственных расходов. По словам Арисы Тойосаки, соучредителя компании Cega, предоставляющей услуги в сфере криптовалют, участие Маска в кампании Трампа способствовало росту настроений среди трейдеров.

Опционные трейдеры увеличили ставки на то, что биткоин достигнет пика в 80 000 долларов к концу ноября независимо от того, кто победит на выборах. Предполагаемая волатильность в день выборов 5 ноября очень высока.

Стоимость биткоина по состоянию на 30 октября составляла 72 318,62 доллора. В гривне цена этой криптовалюты 2 984 922,80 гривни.

Курс биткойна к доллару - прогнозы

Аналитики брокерской компании Bernstein заявили, что цена биткоина вырастет на 659% с уровня 14 июня и достигнет полумиллиона долларов к 2029 году. Эксперты подчеркивают, что базовый прогноз цены биткоина составляет 200 000 долларов к 2025 году, 500 000 долларов – к 2029 году и 1 миллион долларов – к 2033 году.

Позже аналитик Bernstein Гаутам Чхугани заявил, что потенциальная администрация, которую соберет Дональд Трамп в случае своей победы, будет более дружелюбна к цифровым активам, чем администрация Камалы Харрис, что поднимет биткоин на новые высоты.

По его прогнозам, к декабрю киптовалюта может торговаться в диапазоне 80 000 - 90 000 долларов.

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