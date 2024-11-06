Ранее сообщалось, что многие игроки рынка ориентируются на победу Дональда Трампа на выборах президента США.

Стоимость криптовалюты в ночь на 6 ноября обновила исторический максимум, преодолев отметку в 75 тыс долларов. Об этом сообщает Reuters.

Биткоин начал дорожать на фоне выборов президента США и подсчета голосов, которые продемонстрировали уверенное лидерство экс-президента Трампа на новых выборах.

Ранее сообщалось, что он набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков. Сам бывший глава государства уже объявил о своей победе на выборах президента США.

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Многие из игроков ориентируются на победу Дональда Трампа. Они предполагают, что это может привести к смягчению курса на регулирование криптовалюты.

Некоторые из специалистов вообще называют биткойн "валютой Трампа", поскольку во время предвыборной кампании он активно использовал цифровые активы.

Отметим также, что Трамп пообещал сделать Соединенные Штаты криптостолицей мира. В то же время, кандидат от демократов Камала Харрис делала акцент на поддержании нормативной базы для криптовалюты.

Стоимость биткоина - динамика

В начале августа биткоин упал ниже 50 тыс долларов - только за одни сутки криптовалюта обвалилась более чем на 17%. Тогда некоторые специалисты назвали это "крахом иллюзий".

В конце октября стоимость биткоина стремительно пошла в гору, поднявшись до более чем 73 тыс долларов. Причиной этого называли лидерство Трампа в некоторых экспертных прогнозах.

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