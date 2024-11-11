 Биткоин обновил исторический максимум / коллаж УНИАН, фото Reuters, фото УНИАН

Биткойн устанавливает новые рекорды стоимости после победы Дональда Трампа на выборах президента в США. Криптовалюта перешагнула отметку в 82 тысячи долларов.

По состоянию на 13:10 11 ноября на платформе Binance биткойн торговался по 82 031 доллара за монету.

Биткоин устанавил новый рекорд на фоне успехов Трампа в 'захвате' Конгресса США

Издание The Telgraph пишет, что биткоин взлетел до рекордной отметки на фоне ожиданий бурного роста криптовалют после избрания Трампа.

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Самая популярная криптовалюта в мире выросла более чем в два раза с минимума года в 38 505 долларов, после того как Трамп поддержал цифровые активы во время своей предвыборной кампании, пообещав сделать США "криптостолицей планеты" и накопить национальный запас биткоина.

Криптовалютная индустрия потратила более 119 миллионов долларов на поддержку кандидатов в Конгресс, поддерживающих криптовалюты, и в целом преуспела.

В Огайо им удалось сместить одного из главных противников криптоиндустрии в Конгрессе - председателя банковского комитета Сената Шеррода Брауна, а в Мичигане, Западной Вирджинии, Индиане, Алабаме и Северной Каролине победили прокриптокандидаты как от Демократической, так и от Республиканской партий.

Ле Ши, управляющий директор Auros в Гонконге, сказал:

Поскольку пыль от победы Трампа все еще оседает, это был лишь вопрос времени, когда произойдет какой-то взлет, учитывая, что Трамп выступает за криптовалюты, и именно это мы сейчас и наблюдаем.

Курс биткоина - последниеи новости 

В конце октября стоимость биткоина стремительно пошла в гору, поднявшись до более чем 73 тысячи долларов. Причиной этого называли лидерство Трампа в некоторых экспертных прогнозах.

Стоимость криптовалюты в ночь на 6 ноября обновила исторический максимум, преодолев отметку в 75 тысяч долларов.

10 ноября впервые в истории цена биткоина превысила отметку 80 000 долларов после победы Дональда Трампа на президентских выборах

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