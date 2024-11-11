Биткоин устанавил новый рекорд на фоне успехов Трампа в 'захвате' Конгресса США

Отмечается, что криптовалютная индустрия потратила более 119 миллионов долларов на поддержку своих кандидатов в Конгресс.

Биткойн устанавливает новые рекорды стоимости после победы Дональда Трампа на выборах президента в США. Криптовалюта перешагнула отметку в 82 тысячи долларов.

По состоянию на 13:10 11 ноября на платформе Binance биткойн торговался по 82 031 доллара за монету.

Издание The Telgraph пишет, что биткоин взлетел до рекордной отметки на фоне ожиданий бурного роста криптовалют после избрания Трампа.

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Самая популярная криптовалюта в мире выросла более чем в два раза с минимума года в 38 505 долларов, после того как Трамп поддержал цифровые активы во время своей предвыборной кампании, пообещав сделать США "криптостолицей планеты" и накопить национальный запас биткоина.

Криптовалютная индустрия потратила более 119 миллионов долларов на поддержку кандидатов в Конгресс, поддерживающих криптовалюты, и в целом преуспела.

В Огайо им удалось сместить одного из главных противников криптоиндустрии в Конгрессе - председателя банковского комитета Сената Шеррода Брауна, а в Мичигане, Западной Вирджинии, Индиане, Алабаме и Северной Каролине победили прокриптокандидаты как от Демократической, так и от Республиканской партий.

Ле Ши, управляющий директор Auros в Гонконге, сказал:

Поскольку пыль от победы Трампа все еще оседает, это был лишь вопрос времени, когда произойдет какой-то взлет, учитывая, что Трамп выступает за криптовалюты, и именно это мы сейчас и наблюдаем.

Курс биткоина - последниеи новости

В конце октября стоимость биткоина стремительно пошла в гору, поднявшись до более чем 73 тысячи долларов. Причиной этого называли лидерство Трампа в некоторых экспертных прогнозах.

Стоимость криптовалюты в ночь на 6 ноября обновила исторический максимум, преодолев отметку в 75 тысяч долларов.

10 ноября впервые в истории цена биткоина превысила отметку 80 000 долларов после победы Дональда Трампа на президентских выборах

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