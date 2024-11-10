Трамп во время своей кампании пообещал сделать США центром индустрии цифровых активов.

Впервые в истории цена биткоина превысила отметку 80 000 долларов США после победы Дональда Трампа, который поддерживает криптовалюты.

Как пишет Bloomberg, в воскресенье биткоин подорожал на 4,7%, достигнув рекордного уровня в 80 092 доллара. Трамп во время своей кампании пообещал сделать США центром индустрии цифровых активов, создать национальный резерв биткоинов и назначить регуляторов, которые поддерживают цифровые финансы.

На выборах он получил поддержку, превысив ожидания, при этом Республиканская партия контролирует Сенат и, вероятно, сохраняет большинство в Палате представителей.

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"Победа Трампа с его прокриптовым настроением сразу же вызвала рост спроса на биткоин, и это только начало", - отметил Ле Ши, управляющий директор гонконгской компании Auros.

Стоимость биткоина - динамика

В начале августа биткоин упал ниже 50 тыс долларов - только за одни сутки криптовалюта обвалилась более чем на 17%. Тогда некоторые специалисты назвали это "крахом иллюзий".

В конце октября стоимость биткоина стремительно пошла в гору, поднявшись до более чем 73 тыс долларов. Причиной этого называли лидерство Трампа в некоторых экспертных прогнозах.

Стоимость криптовалюты в ночь на 6 ноября обновила исторический максимум, преодолев отметку в 75 тыс долларов.

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