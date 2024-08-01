В сельском хозяйстве не хватает трактористов, операторов комбайнов и агрономов.

Украинская аграрная сфера столкнулась с большим дефицитом трудовых ресурсов. На одно резюме сразу может обратиться 100 работодателей.

"С рабочими руками в агросфере, к сожалению, полная катастрофа. Особенно в малых, средних хозяйствах, которые не определены критическими, в которых большое количество работников мобилизовано. Сегодня трактористов, операторов комбайнов катастрофически просто не хватает. Также агрономов также", - рассказал народный депутат, член Комитета Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

По его словам, если на сайтах по поиску работы появляется резюме человека, то к нему может за сутки-двое обратиться 100 работодателей и предлагать рабочее место со всеми условиями проживания, потому что людей нет. Соломчук указал, что нехватка трудовых ресурсов, в частности, влияет на технологии производства.

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"Если мы, как ЕС, хотим двигаться больше в сторону органических продуктов питания - потому что есть такая европейская тенденция, мировая тенденция, и на органические продукты очередь стоит, европейцы хотят их покупать - там без дополнительных работников не обойдется, потому что по несколько раз механически нужно обрабатывать культуры", - пояснил он.

Депутат отметил, что украинские аграрии не смогут развиваться в этом направлении без достаточного количества людей, потому что это технически будет невозможно.

Рынок труда в Украине - последние новости

Работодатели в Украине повышают зарплаты работникам с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов, говорится в Мониторинге основных событий в экономике Украины за июнь, опубликованном Министерством экономики.

Согласно информации OLX Работа, в июне 2024 года заработная плата для работников аграрного сектора выросла на 46,15% по сравнению с 2023 годом (13 000 грн) и составляет 19 000 грн в месяц без проживания, и 27 500 грн с проживанием, что является ростом на 37,5% по сравнению с 2023 годом (20 000 грн).

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