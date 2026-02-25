Рада приняла закон о выплатах пострадавшим работникам критической инфраструктуры

Речь идет о пожарных, энергетиках, железнодорожниках, врачах, коммунальщиках, связистах и других специалистах, которые получили ранения или погибли при исполнении профессиональных обязанностей.

Верховная Рада Украины приняла закон о поддержке пострадавших на рабочем месте работников критической инфраструктуры. Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 293 народных депутата.

Речь идет о внесении изменений в Закон Украины "О единовременной денежной помощи за вред, причиненный жизни и здоровью работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины" (регистр. №14303).

Один из авторов соответствующего законопроекта, народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов отметил, что этот закон исправляет пробелы в действующем законодательстве и восстанавливает достойную поддержку пострадавшим на рабочем месте работникам критической инфраструктуры.

Видео дня

"Речь идет о пожарных, энергетиках, железнодорожниках, врачах, коммунальщиках, связистах и других специалистах, которые получили ранения или погибли при исполнении профессиональных обязанностей", - пояснил он.

Так, этим законом расширяется круг лиц и объектов, на которые распространяется защита; убирается привязка к юридическому адресу оператора критической инфраструктуры.

Кроме того, усиливается поддержка семей погибших - к получателям выплат добавлены дети, которые учатся (до достижения 23 лет); предоставляется возможность дополнительно получить помощь даже тем, кто уже имел другие выплаты после мая 2023 года.

Также закон продлевает сроки обращения за помощью - в течение военного положения и трех лет после его завершения; пересматривает выплаты в случае "повышения" группы инвалидности.

"Какие выплаты действуют на сегодняшний день: 1 млн грн - в случае гибели; 800, 500 и 200 тыс. грн - в случае ранения, приведшего к инвалидности, соответственно, I, II или III группы", - написал Фролов.

Удары РФ по критической инфраструктуре Украины

Как сообщал УНИАН, в частности, 30 октября в результате российского авиаудара по Славянской тепловой электростанции погибли два энергетика. Еще пятеро работников станции получили ранения.

В ночь на 22 февраля российские оккупанты нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре ряда регионов Украины. В результате этого очередного удара были повреждены два локомотива.

Вас также могут заинтересовать новости: