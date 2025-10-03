Депутат предложил заметно поднять минимальную зарплату и прожиточный минимум в Украине.

Прожиточный минимум в Украине не менялся с 2024 года. Ни для кого не секрет, что его нынешний размер совсем не отвечает реальным ценам. Поэтому повышение показателя является вопросом времени.

В Государственный бюджет на 2026 год заложены средства для увеличения минимума. Однако документ еще не принят Верховной Радой, поэтому пока не вступил в силу. Есть несколько предложений насчет того, как в следующем году изменится показатель.

Каким будет прожиточный минимум 2026 года

Свои рекомендации по повышению "минималки" опубликовал народный депутат Даниил Гетьманцев. Он предложил внести такие изменения в Госбюджет:

прожиточный минимум 2026 для детей до 6 лет - 4482 гривень (сейчас - 2563 гривни);

для детей 6-18 лет - 6044 гривни (сейчас 3196 гривень);

для работоспособных лиц - 4794 гривни (сейчас 3028 гривень);

для утративших работоспособность - 3786 гривень (сейчас 2361 гривня);

общий прожиточный минимум 2026 - 4700 гривень (сейчас - 2929 гривень).

Также депутат предлагает поднять минимальную зарплату до 12 тысяч гривень, вместо нынешних 8 тысяч.

По словам Гетьманцева, размер минималки должен основываться на реальных цифрах, а не устаревших абстрактных расчетах. Если изменения будут приняты, то из бюджет выделят больше средств на финансирование социальной сферы.

В нынешней декларации на 2026 год названы более скромные цифры "минималки". В ней общий прожиточный минимум в Украине хотят повысить лишь до 3171 гривни, а для отдельных категорий показатель увеличат не больше, чем на 275 гривень.

Ранее мы рассказавали, какая будет минимальная зарплата в 2026 году. Её тоже планируют поднять, но незначительно.

