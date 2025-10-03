4-летнему мальчику трудно сдерживать себя.

Жена известного украинского телеведущего Тимура Мирошниченко, адвокат Инна поделилась, какие проблемы возникают во время воспитания их приемного сына Марселя. В частности, она подробно рассказала о его диагнозе.

В своем блоге в Instagram Инна Мирошниченко отметила, что сейчас 4-летний Марсель проходит адаптацию в детском саду. Поскольку, у мальчика присутствует гиперактивность, ему довольно сложно сдерживать свою энергию.

"Что бывает, когда гиперактивный ребенок сдерживает себя? Марсель весь день провел в саду. Там держался правил, слушался, то есть очень сдерживал себя. Пришел домой и начинает беситься. Влетает с разгона в стену. Падает в пол", - поделилась мама ребенка.

Инна рассказала, что из-за такого поведения мальчик иногда может навредить как себе, так и близким. По ее словам, успокоить ребенка просто невозможно, когда он в таком состоянии.

"Он имеет слишком много энергии и не знает, как успокоить себя. Я пока тоже, потому что старые проверенные методы сегодня не работают. До этого он избил всех родственников, они коллективно пожаловались, что, цитирую, он нарушает их личные границы и разнес целую комнату. Вчера я получила машинкой в лицо через всю комнату. Чудом без рассечения обошлось", - ошеломила деталями адвокат.

Стоит отметить, что недавно Инна Мирошниченко рассказала о большой победе ее второго приемнного ребенка. 9-летней дочери известных супругов удалось преодолеть сложный диагноз.

