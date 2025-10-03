Звезда кинолент опубликовал новые фото в сети.

Английский актер Генри Кавилл, который известен по фильмам "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Ведьмак", рассказал о своем состоянии после травмы на съемочной площадке.

Как пишет издание Variety, актер травмировался в сентябре на съемках фильма "Горец". Поговаривают, что инцидент произошел во время проработки сложных боевых сцен с мечами. Подробностей не разглашали ни создатели, ни сам Генри, однако процесс съемок был приостановлен.

Но на днях актер вышел на связь с поклонниками в своем Instagram и показал, как восстанавливается. Заметно, что он травмировал левую ногу, но пытается понемногу тренироваться.

"Терпеть. Выдерживать, расти сильными", - подписал Кавилл, который тренируется со специалистом.

К слову, известно, что Герни играет главную роль в фильме "Горец" вместе с Расселом Кроу, Карен Гиллан, Джимоном Хонсу и другими актерами. Режиссером ленты является Чад Стагелски, который снимает ее по сценарию Майкла Финча.

Напомним, ранее стало известно, что актер Том Холланд получил серьезную травму во время съемок "Человека-паука 4".

