Модель появилась в свитере Ferragamo.

Американская актриса Дакота Джонсон появилась на красной дорожке Цюрихского кинофестиваля в смелом и одновременно элегантном образе, который сразу же попал в поле зрения модных критиков.

Как пишет Glamour, актриса представила свой новый фильм "Сплитсвиль" в сером свитере Ferragamo, черной мини-юбке, полупрозрачных колготах и высоких ботфортах Saint Laurent. Главной изюминкой образа стал черный атласный пелеринообразный элемент, вшитый в свитер. Он выглядел так, будто звезда только что вышла из салона красоты и оставила защитный фартук на себе.

Издание отмечает, что подобные дизайнерские решения Ferragamo уже предлагал в своих последних релизах. Среди них платье с драпированной передней панелью и пальто с эффектным воротником-накидкой, стоимость которых превышает три тысячи долларов.

Видео дня

По словам обозревателей, в этом сезоне уже сформировался тренд на одежду, которая прикрывает зону от ключиц до декольте. Среди популярных вариаций - высокие горловины, пальто-шарфы и накидки, которые в повседневных луках уже опробовали Дженнифер Лоуренс и Эшли Олсен.

Ранее УНИАН рассказывал, что одним из главных модных акцентов этой осени стали украшения для сумок.

Вас также могут заинтересовать новости: