Годовщина трагедии в селе Гроза: телеканал 2+2 готовит документальную драму 'Горе Грозы'

5 октября 2023 года российская армия нанесла ракетный удар по кафе, где проходил поминальный обед по военным.

5 октября 2023 года маленькое село Гроза на Харьковщине стало местом одной из крупнейших трагедий полномасштабной войны. Российская армия нанесла ракетный удар по местному кафе, где проходил поминальный обед по военному Андрею Козырю. В одно мгновение погибло 59 гражданских жителей - целые семьи, соседи и друзья, которые собрались почтить память односельчанина.

Российская пропаганда цинично утверждала, что в кафе находились украинские военные. На самом деле все жертвы были гражданскими. Среди погибших - супруги, дети, учителя, волонтеры. Эта атака стала одной из самых масштабных по количеству жертв среди гражданского населения Украины.

Телеканал 2+2 готовит документальную драму "Горе Грозы", которая раскроет детали этого страшного события. Съемочная группа побывала в селе Гроза, пообщались с местными жителями. Зрители услышат рассказы выживших, побратимов Андрея и Дениса Козырей, а также представителей следствия. Авторы документальной драмы покажут, как село пережило трагедию, и что значит жить там сегодня - среди руин, пустых домов и тяжелой памяти о 5 октября.

"Эта история поразила своей невыносимой близостью - как война рвет в клочья обычное село, где люди просто собрались помянуть героя. Андрей и Денис Козыри, отец с сыном, которые пошли защищать Украину вместе, стали символом взаимоподдержки и любви. Сейчас село поражает пустотой и тишиной. Люди, которые остались, помогают друг другу, они объединены не только горем, но и общей ненавистью к братьям Мамонов. Один из героев нам так и говорил: "Вы нам их привезите и оставьте здесь, а мы уже с ними разберемся". Им до сих пор не укладывается в голове, как можно было навести ракету на своих же", - говорит автор фильма Денис Данько.

Авторы фильма также раскроют результаты расследования: где сейчас скрываются братья Мамоны, как ликвидировали российского офицера, который командовал установкой "Искандер", нанесшей удар по селу.

Документальный фильм "Горе Грозы" создается для канала 2+2 при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Производством проекта занимается департамент журналистских проектов 1+1 Медиа. Автор проекта: Денис Данько, режиссер ленты: Денис Ивашина. Исполнительный продюсер: Виктор Калатай. Руководитель департамента: Максим Шиленко.

"Горе Грозы" - это не только хроника страшных событий, но и реквием по утраченному дому, символ несокрушимости и памяти о тех, чьи жизни были оборваны войной. Премьера ленты состоится на телеканале 2+2 в этом году.

