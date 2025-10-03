УСПП выступает категорически против практики перекрестного субсидирования.

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) выступает категорически против практики перекрестного субсидирования, когда убытки пассажирских перевозок Укрзализныци перекладываются на плечи бизнеса. Об этом заявил президент УСПП Анатолий Кинах, комментируя инициативу УЗ повысить тарифы на грузовые перевозки на 37%.

По его словам, эффективность транспортной системы является одним из ключевых факторов конкурентоспособности украинской экономики, особенно в условиях войны и заблокированных морских коридоров. "Строительство, аграрный сектор, горно-металлургический комплекс - это миллионы тонн грузов, от стабильной и предсказуемой логистики которых зависит вся экономика страны", - подчеркнул он.

Кинах напомнил, что в 2022 году Укрзализныця одномоментно подняла грузовые тарифы на 60%, что больно ударило по экспортоориентированным отраслям. "Подобные шаги без надлежащих экономических обоснований сразу снижают конкурентоспособность нашей продукции. Мы убедили Укрзализныцю отказаться от очередного повышения на 30%, ведь оно привело бы лишь к негативным последствиям для экономики", - отметил он.

Президент УСПП подчеркнул: проблема убыточности пассажирских перевозок не может решаться за счет реального сектора. Единственный выход - заложить соответствующие компенсации в государственном бюджете. "Мы однозначно поддерживаем необходимость фиксации в бюджете сумм компенсаций убытков по пассажирским перевозкам, чтобы не перекладывать их на бизнес. И будем настаивать на этом во время всех этапов рассмотрения бюджета-2026", - сказал Кинах.

Впрочем, по его мнению, это не снимает ответственности с Укрзализныци за проведение глубокой модернизации, повышение операционной эффективности и прозрачности управления. "Сегодня УЗ фактически является государством в государстве: у бизнеса нет доступа к ее финансовым планам и результатам менеджмента. Это нужно менять", - заявил он.

Кинах подчеркнул, что требования украинского бизнеса совпадают с европейскими стандартами. Украина постепенно интегрируется в европейскую транспортную систему, через ее территорию проходят основные транзитные коридоры. "Это означает, что транспортная политика Украины должна соответствовать европейским критериям конкурентоспособности, прозрачности и партнерства государства и бизнеса", - подытожил он.

Ранее бизнес ассоциации Украины призвали правительство заложить в госбюджете-2026 компенсацию для Укрзализныци за убыточные пассажирские перевозки, чтобы избежать очередного переложения этих убытков на грузоотправителей. В ЕБА также подчеркнули, что эта модель кросс-субсидирования противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность грузовладельцев. Также там посоветовали отменить земельный налог для УЗ, ведь его не существует ни в одной развитой стране.

Как стало известно, в 2026 году Укрзализныця планирует повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 37%, чтобы покрыть растущие убытки от пассажирских перевозок. В то же время, по подсчетам экономистов, такое повышение может привести к падению грузовой базы на 15%, что даст УЗ лишь около 12 млрд грн дополнительных доходов. В то же время, потери для экономики составят 96 млрд грн ВВП и 36 млрд грн налоговых поступлений.