Они с любимым воспитывают маленького сына.

Украинская телеведущая Леся Никитюк публично заговорила о свадьбе с отцом ее ребенка, военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

Во втором выпуске нового сезона шоу "Хто зверху?" Никитюк вместе с соведущим Владимиром Дантесом представили состав своих команд. В мужскую команду вошли ветераны Назар Грабарь и Даниэль Салем, а также комик Василий Харизма.

В женской команде оказались актриса Ксения Мишина, юмористка Александра Машлятина и блогерша Кэнди Суперстар. Между Машлятиной и Никитюк состоялся такой диалог:

- Когда-то на шоу "Є питання" я у тебя спросила: "Ну, если уж вы там "Порадницю" снимаете, то посоветуй мне, когда я выйду замуж". Ты сказала: "Скоро". Так вот, приглашаю тебя к себе на свадьбу.

- Когда?

- Скоро.

Напомним, весной этого года Леся Никитюк заявила, что они с возлюбленным решили отложить свою свадьбу. Причиной стало то, что ее жених воюет.

