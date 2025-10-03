Украинская телеведущая Леся Никитюк публично заговорила о свадьбе с отцом ее ребенка, военнослужащим Дмитрием Бабчуком.
Во втором выпуске нового сезона шоу "Хто зверху?" Никитюк вместе с соведущим Владимиром Дантесом представили состав своих команд. В мужскую команду вошли ветераны Назар Грабарь и Даниэль Салем, а также комик Василий Харизма.
В женской команде оказались актриса Ксения Мишина, юмористка Александра Машлятина и блогерша Кэнди Суперстар. Между Машлятиной и Никитюк состоялся такой диалог:
- Когда-то на шоу "Є питання" я у тебя спросила: "Ну, если уж вы там "Порадницю" снимаете, то посоветуй мне, когда я выйду замуж". Ты сказала: "Скоро". Так вот, приглашаю тебя к себе на свадьбу.
- Когда?
- Скоро.
Напомним, весной этого года Леся Никитюк заявила, что они с возлюбленным решили отложить свою свадьбу. Причиной стало то, что ее жених воюет.