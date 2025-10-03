Ей показали симулятор Typhoon Future Synthetic Training.

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон, посетила базу Королевских Военно-воздушных сил Великобритании в Линкольншире.

Как известно, авиационная база RAF Coningsby является одной из двух станций Quick Reaction Alert в стране. Для быстрого реагирования на потенциальные угрозы воздушному пространству страны на дежурстве постоянно находятся истребители Typhoon. О визите принцесса рассказала в своем Instagram-аккаунте:

"Приятно было сегодня встретиться с персоналом и их семьями на базе RAF Coningsby. На этой базе размещена одна из групп быстрого реагирования RAF, которая круглосуточно готова защищать воздушное пространство Великобритании. Было интересно увидеть команду Typhoon в действии и познакомиться с преданными своему делу специалистами, которых можно вызвать в любой момент".

Как передает People, Кейт не только ознакомилась с ролью истребителей в защите воздушного пространства, но и посетила новый симулятор Typhoon Future Synthetic Training и встретилась с семьями персонала. Во время экскурсии она поделилась, что маленький принц Луи мечтает стать летчиком-истребителем.

Напомним, ранее в Киев прибыл принц Гарри. Во время визита в украинскую столицу он посетил народный мемориал на Майдане Независимости.

