Она умилила подписчиков нежным обращением к мужчине.

Победительница романтического реалити "Холостяк-13" Инна Белень показала нежные кадры со своим избранником по имени Иван.

Блогерша опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимки с романтической фотосессии, сопровождая их трогательным текстом-признанием. Инна назвала мужчину своей опорой, домом и уверенностью в том, что завтрашний день будет хорошим:

"Ты знаешь, что я злюка, когда голодная. Ты знаешь, что я соня, поэтому встаешь раньше и берешь собаку, чтобы я могла выспаться. Ты знаешь, что я параноик, и ты не устаешь меня успокаивать. Ты знаешь, что когда взрывы - меня надо обнимать, и ты это делаешь. Ты знаешь, что я псих, когда проигрываю тебе, но тебя это только смешит. Ты знаешь, что я аварийная, но ты меня все равно любишь".

Подписчиков растрогал этот пост и они оставили множество комментариев с комплиментами паре и маленькой собачке, которая также появилась на снимках:

"Очень трогательные слова! Будьте счастливы, это большое счастье встретить своего человека!".

"Инна, вы аж светитесь! Вот что значит правильный мужчина рядом. Невероятно красивые!".

"Прочитала и на душе стало тепло. Ощутимо через экран, что здесь все настоящее".

"Хорошая пара. Очень рада за вас, что вы счастливы".

Как сообщал УНИАН, недавно ветеран Александр Терен, который выбрал Инну в конце "Холостяка", рассказал, были ли у них настоящие отношения.

