В 'ПриватБанке' подорожал доллар: актуальный курс валют на 3 октября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,49 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 3 октября, вырос на 5 копеек и составляет 41,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня остался неизменным и составляет 48,75 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,85 гривни, а евро - по курсу 47,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу остался на прежнем уровне и составляет 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 3 октября, также не изменился и составляет 48,78 гривни.

Нацбанк установил на 3 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 6 копеек. При этом официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,50 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 13 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня не изменился и составляет 41,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,03 гривни за доллар.

В то же время средний курс евро к гривне сегодня вырос на 3 копейки и составляет 48,80 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,05 гривни за евро.

